Νέβιλ: «Ο Βιρτς είναι πρόβλημα για τη Λίβερπουλ, έμοιαζε με μικρό παιδί απέναντι στη Σίτι»
Ο Γκάρι Νέβιλ άσκησε σκληρή κριτική στον Φλόριαν Βιρτς για την εμφάνισή του στο «Έτιχαντ», υποστηρίζοντας πως ο Γερμανός μέσος δεν έχει προσαρμοστεί ακόμη στη φυσική ένταση της Premier League
Ο Γκάρι Νέβιλ δεν μάσησε τα λόγια του σχολιάζοντας την εμφάνιση του Φλόριαν Βιρτς στην ήττα της Λίβερπουλ από τη Μάντσεστερ Σίτι, χαρακτηρίζοντας τον Γερμανό μέσο «πρόβλημα» για την ομάδα του Άρνε Σλοτ.
«Ο Βιρτς είναι πρόβλημα», είπε χαρακτηριστικά ο Νέβιλ στο Gary Neville Podcast. «Πρέπει να το πούμε όπως είναι. Έχει κοστίσει πάνω από 100 εκατομμύρια, και σήμερα έμοιαζε με μικρό παιδί. Έχει ταλέντο, τεχνικά είναι εξαιρετικός, αλλά σήμερα τον “κατάπιαν” παίκτες όπως ο Ματέους Νούνες. Δεν έδειξε ούτε ποιότητα ούτε δύναμη, κι αυτό είναι ανησυχητικό».
Ο Άγγλος σχολιαστής πρόσθεσε πως η Λίβερπουλ οφείλει να βρει τρόπο να ξεκλειδώσει το ταλέντο του Βιρτς, ο οποίος παρουσιάζεται πιο αποτελεσματικός στο Champions League. Εκεί έχει δημιουργήσει 16 ευκαιρίες — όσες και ο Κιλιάν Μπαπέ — και έχει μοιράσει δύο ασίστ στη νίκη με 5-1 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης.
Ο Βιρτς πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση ως «κόκκινος» στη νίκη 1-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, αγωνιζόμενος ως αριστερός εξτρέμ, όπου δημιούργησε πέντε ευκαιρίες από ανοιχτό παιχνίδι — επίδοση που κανείς άλλος παίκτης της Premier League δεν έχει επαναλάβει περισσότερες από μία φορές φέτος.
«Είναι ένας διεθνής παίκτης υψηλού επιπέδου, αλλά δείχνει ανέτοιμος για τη φυσική ένταση του αγγλικού πρωταθλήματος», κατέληξε ο Νέβιλ. «Η Λίβερπουλ πρέπει να επιμείνει, να τον δυναμώσει και να του δώσει τον χρόνο να προσαρμοστεί, γιατί το ταλέντο του είναι αναμφισβήτητο».
None of Florian Wirtz's 12 shots have been scored, while none of his 16 chances created have assisted a goal so far in the Premier League.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 9, 2025
His 28 shot involvements are the most in the Premier League without scoring/assisting a goal (Anthony Gordon the next highest on 21). pic.twitter.com/mMaldViBb6
