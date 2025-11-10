H Αταλάντα απέλυσε τον Γιούριτς, συμφώνησε με Παλαντίνο

Μετά από δύο σερί ήττες και συνάντηση με τη διοίκηση, ο Κροάτης αποχωρεί αφήνοντας την ομάδα στη 13η θέση με 13 βαθμούς, ενώ προ των πυλών φέρεται ο Ραφαέλε Παλαντίνο με συμβόλαιο έως το 2027