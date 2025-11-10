Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
H Αταλάντα απέλυσε τον Γιούριτς, συμφώνησε με Παλαντίνο
H Αταλάντα απέλυσε τον Γιούριτς, συμφώνησε με Παλαντίνο
Μετά από δύο σερί ήττες και συνάντηση με τη διοίκηση, ο Κροάτης αποχωρεί αφήνοντας την ομάδα στη 13η θέση με 13 βαθμούς, ενώ προ των πυλών φέρεται ο Ραφαέλε Παλαντίνο με συμβόλαιο έως το 2027
Είναι επίσημο: Η Αταλάντα απέλυσε τον Ιβάν Γιούριτς. Ο Κροάτης προπονητής συναντήθηκε πρόσφατα με τη διοίκηση της ιταλικής ομάδας για να συζητήσουν την κατάσταση της ομάδας μετά από δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, η τελευταία χθες (9/11) εντός έδρας από τη Σασουόλο.
Μετά τη συνάντηση, ο σύλλογος ανακοίνωσε: «Η Αταλάντα BC ανακοινώνει ότι ο Ιβάν Γιούριτς απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως προπονητής της πρώτης ομάδας, μαζί με τους στενότερους συνεργάτες του, δηλαδή τους Ματέο Πάρο, Μιγκέλ Βελόσο, Πάολο Μπαρμπέρο, Στιέπαν Όστοτζιτς και Μικέλε Ορέκιο. Η Αταλάντα BC ευχαριστεί τον Ιβάν Γιούριτς και το επιτελείο του για την αφοσίωσή τους και τους εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον».
Ο Κροάτης προπονητής αφήνει την Αταλάντα στην 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 13 βαθμούς, συμπεριλαμβανομένων δύο νικών, επτά ισοπαλιών και δύο ηττών.
Νωρίτερα σήμερα (10/11) τα ιταλικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Αταλάντα και Ραφαέλε Παλαντίνο για συμβόλαιο έως το 2027.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Μετά τη συνάντηση, ο σύλλογος ανακοίνωσε: «Η Αταλάντα BC ανακοινώνει ότι ο Ιβάν Γιούριτς απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως προπονητής της πρώτης ομάδας, μαζί με τους στενότερους συνεργάτες του, δηλαδή τους Ματέο Πάρο, Μιγκέλ Βελόσο, Πάολο Μπαρμπέρο, Στιέπαν Όστοτζιτς και Μικέλε Ορέκιο. Η Αταλάντα BC ευχαριστεί τον Ιβάν Γιούριτς και το επιτελείο του για την αφοσίωσή τους και τους εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον».
Ο Κροάτης προπονητής αφήνει την Αταλάντα στην 13η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 13 βαθμούς, συμπεριλαμβανομένων δύο νικών, επτά ισοπαλιών και δύο ηττών.
Νωρίτερα σήμερα (10/11) τα ιταλικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ Αταλάντα και Ραφαέλε Παλαντίνο για συμβόλαιο έως το 2027.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε τη μητέρα του - «Την αγαπούσα» είπε στο δικαστήριο
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Τασκένδη, Σεπτέμβριος 1955: Κομμουνιστές εναντίον κομμουνιστών (α΄ μέρος)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα