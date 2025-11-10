Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Primeira Liga: Γκολ και ασίστ ο Παυλίδης στο 2-2 της Μπενφίκα με την Κάσα Πία - Δείτε βίντεο
Ο Έλληνας επιθετικός έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει τους Αετούς να φτάσουν στη νίκη, όμως η Κάσα Πία της φύλαγε... χουνέρι
Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε σε μεγάλα κέφια το βράδυ της Κυριακής στο «Ντα Λουζ» απέναντι στην Κάσα Πία, αλλά δεν αρκούσε για να βοηθήσει τη Μπενφίκα να φτάσει στη νίκη. Παρά το γκολ που σημείωσε και την εντυπωσιακή ασίστ που διαμόρφωσαν το προβάδισμα με 2-0 των Αετών, η Κάσα Πία επέστρεψε στο ματς και ισοφάρισε σε 2-2 στις καθυστερήσεις για να τους πάρει βαθμούς.
Αρχικά στο 17΄ο Έλληνας επιθετικός κατέβασε τη μπάλα με το στήθος στην περιοχή και με κεφαλιά σέρβιρε στον Σουντάκοφ, που με τη σειρά του έπιασε τρομερό βολέ για να ανοίξει το σκορ.
Στο 60΄ο Παυλίδης από δημιουργός έγινε εκτελεστής, καθώς ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι για το 2-0.
Ακόμα και με ένα ασφαλές σκορ υπέρ της ωστόσο, η Μπενφίκα δεν κατάφερε να πανηγυρίσει το τρίποντο. Στο 85΄οι φιλοξενούμενοι μείωσαν όταν μετά από χαμένη εκτέλεση πέναλτι του Κασιάνο, ο Αραούχο σε μια στιγμή... παραφροσύνης κλώτσησε στην επαναφορά τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Το χαρακίρι των Αετών ολοκληρώθηκε στο 90΄+2΄όταν έπειτα από τραγική έξοδο του Τρουμπίν η μπάλα στρώθηκε στον Νάγκα που εκτέλεσε για το τελικό 2-2 κι άφησε τη Μπενφίκα στο -6 από την κορυφή και την πρωτοπόρο Πόρτο.
