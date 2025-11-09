Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Super League 2 (A' όμιλος): Εξάσφαιρη Νίκη Βόλου, ζόρικη νίκη για την Αναγέννηση Καρδίτσας
Η Νίκη Βόλου διέλυσε 6-0 τον Μακεδονικό, η Αναγέννηση Καρδίτσας λύγισε 1-0 τον Νέστο Χρυσούπολης ενώ ΠΑΟΚ Β και Καμπανιακός έμειναν στο 0-0
Η Νίκη Βόλου ήταν σαρωτική και δεν άφησε περιθώρια στον Μακεδονικό.
Τον συνέτριψε 6-0 κι έτσι μείωσε την απόσταση από τον Ηρακλή στον έναν βαθμό στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου στον Α' όμιλο της Super League 2. Παρέα με τη Νίκη Βόλου είναι η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία ζορίστηκε, όμως, λύγισε με 1-0 την αντίσταση του Νέστου Χρυσούπολης
Νίκη Βόλου - Μακεδονικός 6-0
Ο χορός των γκολ ξεκίνησε στο 8' με σουτ του Λώλη. Στο 12' οι γηπεδούχοι είχαν διπλό δοκάρι με τον Βέλλιος και τον Γιακουμάκη και στο 13' ο Βέλλιος έκανε τελικά το 2-0. Στο 25' ο Λώλης πέτυχε το 3-0, στο 31' ο Πέττας σημείωσε το 4-0 και το ημίχρονο έκλεισε με 5-0 με το γκολ του Βέλλιου στο 37'. Στο 68' είχε δοκάρι ο Μπαξεβάνος και το τελικό 6-0 διαμόρφωσε στο 79' ο Λουκίνας.
Νίκη Βόλου: Τσέλιος, Αρίας (73′ Βοντχάνελ), Γκαντέλιο (46′ Μπαξεβάνος), Σιούτας, Ντιαλόσι, Σίλβα, Λώλης, Βουτσάς (62′ Σαλαμούρας), Βέλλιος (62′ Λουκίνας), Πέττας (46′ Τ. Τσέλιος), Γιακουμάκης.
Μακεδονικός: Καζέλης, Χασάνογλου, Θωμάι, Τσουκάνης, Αντελέκε, Παναγιωτούδης, Καρτάλης (81′ Καντάβε), Καραμπέρης, Αμανατίδης (46′ Νίκος), Λαβάλ, Καπνίδης (46′ Κούφας).
Νέστος Χρυσούπολης - Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1
Με σκόρερ τον Μπούση στο 53' η Αναγέννηση κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Νέστου κι έτσι είναι στο -1 από τον Ηρακλή, παρέα με Νίκη Βόλου και Αστέρα Aktor. Δυσάρεστο γεγονός στο ματς ο τραυματισμός στο κεφάλι του Αστρά σε μία διεκδίκηση της μπάλας. Ο παίκτης του Νέστου αποχώρησε με φορείο.
Νέστος Χρυσούπολης: Αστράς (32′ λ.τ Μούτσα), Φόρντος, Μανωλάκης, Τσαμούρης, Γκιώνης, Μπάλλας (49′ λ.τ Ζε Εσόνο), Ψάλτης, Κωστίκα, Αντεσίνα (61′ Γλυνός), Σαπουντζής, Ντοναλντόνι (61′ Στιγέποβιτς).
Αναγέννηση Καρδίτσας: Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος (58′ Γιαξής), Πολέτο, Μπούσης, Γκόλιας, Ανδρέου (46′ Νοικοκυράκης), Κάσσος (82′ Τίντε), Καρίμ (58′ Μανουσάκης), Καμπετσής.
Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β': Όλα στο... μηδέν!
Στο... μηδέν κόλλησαν Καμπανιακός και ΠΑΟΚ Β' για τον Βόρειο Όμιλο της Superleague 2, με τις δύο ομάδες να έχουν ελάχιστες καλές στιγμές με εξαίρεση το τελευταίο δεκάλεπτο όπου παρότι η μπάλα πήγαινε-κάτω, δεν συνέβη κάτι αξιόλογο.
Ο Δικέφαλος ήταν κατά διαστήματα ανώτερος από τον αντίπαλο του, χωρίς να το μετατρέψει σε γκολ. Ο Καμπανιακός από την πλευρά του δεν εκμεταλλεύτηκε όπως θα έπρεπε τις στιγμές που οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν λάθη στη μεσαία γραμμή, χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα τον αντίπαλο πορτιέρε.
Το 0-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τους γηπεδούχους να παραμένουν κοντά στην επικίνδυνη ζώνη και τον ΠΑΟΚ Β' να παραμένει στην 5η θέση, αυξάνοντας τη διαφορά από τον 6ο Νέστορα στο +3.
Καμπανιακός: Κασαπίδης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης, Ντουμάνης, Τσαπακίδης, Σαρβανίδης, Πολύζος, Ν. Καθάριος, Γαρύφαλλος, Αλμπάνης, Ρόβας.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
Αστέρας Aktor - Καβάλα 1-0
Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα 4-0
Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β' 0-0
Νέστος Χρυσ. - Αναγ. Καρδίτσας 0-1
Νίκη Βόλου - Μακεδονικός 6-0
Η βαθμολογία
1. Ηρακλής 21
2. Νίκη Βόλου
3. Αστέρας Aktor B' 20
4. Αναγ. Καρδίτσας 20
---------------------------
5. ΠΑΟΚ Β' 11
6. Νέστος Χρυσ. 8
7. Καμπανιακός 8
8. Καβάλα 6
9. Μακεδονικός 5
10. ΠΑΣ Γιάννινα 5
Η 10η αγωνιστική
Αστέρας Aktor Β' - Ηρακλής
ΠΑΣ Γιάννινα - Νέστος Χρυσ.
Καβάλα - Καμπανιακός
Μακεδονικός - Αναγ. Καρδίτσας
ΠΑΟΚ Β' - Νίκη Βόλου
