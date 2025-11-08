ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ με θλάση και ο Βασίλης Τολιόπουλος

Ο Βασίλης Τολιόπουλος υπέστη θλάση στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού του ποδιού

Αποδεκατισμένος συνεχίζει ο Παναθηναϊκός AKTOR καθώς τέθηκε νοκ άουτ και ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος υπέστη θλάση στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού του ποδιού (σ.σ. γάμπα) στην προπόνηση της Παρασκευής (7/11) και αναμένεται να μείνει εκτός από την διαβολοβδομάδα της Euroleague και τα δύο πολύ δύσκολα ματς των «πρασίνων» σε Παρίσι κόντρα στη Παρί και σε Μαδρίτη με αντίπαλο την Ρεάλ!

Η απουσία του Βασίλη Τολιόπουλου, έρχεται να προστεθεί δίπλα σε αυτές των Ματίας Λεσόρ, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ρισόν Χόλμς. Αντίθετα επιστρέφει στην 12άδα των «πρασίνων» ενόψει του αγώνα με το Περιστέρι για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

