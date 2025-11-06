Ιστιοπλοΐα: Ο Νικόλαος Παππάς ψηφίστηκε κορυφαίος νέος αθλητής στον κόσμο το 2025
Ιστιοπλοΐα: Ο Νικόλαος Παππάς ψηφίστηκε κορυφαίος νέος αθλητής στον κόσμο το 2025

Ο 13χρονος ιστιοπλόος του Ν.Ο. Βόνιτσας τιμήθηκε με το βραβείο «Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year»

Τη μεγαλύτερη διάκριση στα 13 χρόνια της ζωής του γνώρισε ο Νικόλαος Παππάς. Μετά από παγκόσμια ψηφοφορία της World Sailing ο ιστιοπλόος του Ν.Ο. Βόνιτσας είναι ο κορυφαίος νέος αθλητής του κόσμου για το 2025!

Ο Νικόλαος Παππάς τιμήθηκε με το βραβείο «Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year» για το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της κλάσης Όπτιμιστ στη Σλοβενία με τη συμμετοχή 281 σκαφών από 66 χώρες!

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη του διεθνής συμμετοχή και κατάφερε να ανέβει στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Η ανακοίνωση για την τιμητική διάκριση στον Παππά έγινε στο ετήσιο συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στο Dun Laoghaire της Ιρλανδίας και παρευρέθηκαν ο Αιμίλιος Παπαθανασίου ως μέλος του συμβουλίου της World Sailing και ο αντιπρόεδρος της ΕΙΟ και γενικός γραμματέας της ΕΙΟ Στέφανος Χανδακάς .

Θυμίζουμε ότι ελληνική ιστιοπλοΐα έχει πανηγυρίσει 69 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κατηγοριών, πολλά από τα οποία κατακτήθηκαν από παιδιά της Περιφέρειας.




