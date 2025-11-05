Άρης-Σλασκ 85-78: Έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά επιτέλους νίκησε - Βίντεο

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ισούφ Σάνον έκανε τουλάχιστον την προσπάθειά του να κρατήσει την ομάδα του.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η αντίδραση του Άρη, κυρίως όμως το θερμό χειροκρότημα υποστήριξης των φίλων του Άρη στον Μπριν Φορμπς καθώς ο Αμερικανός ήταν άστοχος στα ελεύθερα σουτ!ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… τι άλλο από τη χαλάρωση στην τελευταία περίοδο και το γεγονός ότι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης έφτασε έως το 26, κρίθηκε στα τελευταία τρία λεπτά! Το επιμέρους σκορ για τη Σλασκ στην τελευταία περίοδο ήταν 18-34!