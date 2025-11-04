Παναθηναϊκός: Με πολλές απουσίες κόντρα στη Μάλμε

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα της League Phase του Europa League κόντρα στη Μάλμε (6/11).



Εκτός για τον αγώνα με τους Σουηδούς έμεινε Πελίστρι, παρότι προπονείται εδώ και μέρες κανονικά, ενώ αντίθετα ατομικό πρόγραμμα συνεχίζουν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Μπόκος και θεραπεία ο Σάντσες. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Γερεμέγεφ, που πάντως είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας όπως και οι Μαντσίνι και Γεντβάι.



Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε τη λίστα με τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν στη Σουηδία για τον αγώνα με τη Μάλμε. Στη λίστα βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.



