Serie A: Το αήττητο για έκτο συνεχόμενο ματς επέκτεινε η Λάτσιο, 2-0 την Κάλιαρι - Δείτε τα γκολ
Στον πάγκο σ' ένα ακόμη παιχνίδι για τους «Ρωμαίους» έμεινε ο Χρήστος Μανδάς - Τεράστιο διπλό η Τζένοα στη Σασουόλο
Το αήττητο που έχει από τις 29 Σεπτεμβρίου και για έκτο συνεχόμενο ματς επέκτεινε απόψε η Λάτσιο, με τη νίκη της επί της Κάλιαρι στο «Ολίμπικο» (2-0), στο ματς με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 10ης αγωνιστικής της Serie A.
Το γκολ του Ίσακσεν στο 66ο λεπτό και του Τζακάνι στο 90'+1 χάρισαν το «τρίποντο» στην ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι, το τρίτο στην τελευταία εξάδα αγώνων, σε αντίθεση με το συγκρότημα από τη Σαρδηνία που συμπλήρωσε έξι ματς χωρίς «τρίποντο» (4 ήττες και δύο ισοπαλίες). Στον πάγκο σ' ένα ακόμη παιχνίδι για τους «Ρωμαίους» έμεινε ο Χρήστος Μανδάς.
Στο πρώτο της ματς μετά την απομάκρυνση του Πατρίκ Βιεϊρά από τον πάγκο της και με τον Ρομπέρτο Μουργκίτα στο «τιμόνι», η Τζένοα όχι μόνο εμφάνισε σημάδια ανάκαμψης, αλλά κατάφερε να «σπάσει το ρόδι» στη Ρέτζιο Εμίλια και με buzzer beater του Όστιγκαρντ να πάρει τεράστιο «διπλό» από τη Σασουόλο με σκορ 2-1.
Η ομάδα της Γένοβας, η οποία προερχόταν από 3 ισοπαλίες και 6 ήττες, προηγήθηκε με τον Μαλινόφσκι στο 18', μπήκε με το προβάδισμα στ' αποδυτήρια, αλλά με την έναρξη του δεύτερου μέρους οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με τον Μπεράρντι και πίεσαν για την ανατροπή.
Κι ενώ όλα έδειχναν... ισοπαλία, ήρθε στο 90'+2 ο Νορβηγός αμυντικός Λέο Οστιγκαρντ να σκοράρει για το τελικό 2-1, αποτέλεσμα που έφερε τους Γενοβέζους στην 18η θέση, βάζοντας δύο ομάδες από κάτω (Βερόνα, Φιορεντίνα) στο βαθμολογικό πίνακα.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:
Ουντινέζε-Αταλάντα 1-0 (40' Ζανιόλο)
Νάπολι-Κόμο 0-0
Κρεμονέζε-Γιουβέντους 1-2 (83΄ Βάρντι - 2΄ Kόστιτς, 68΄ Καμπιάσο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
Νάπολι 22
Ίντερ 21
Μίλαν 21
Ρόμα 21
Γιουβέντους 18
Μπολόνια 18
Κόμο 17
Λάτσιο 15
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14
Αταλάντα 13
Τορίνο 13
Σασουόλο 13
Κάλιαρι 9
Λέτσε 9
Πάρμα 7
Πίζα 6
Τζένοα 6
Βερόνα 5
Φιορεντίνα 4
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
