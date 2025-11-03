Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Βαθμολογία Super League: Ο Αστέρας έστειλε τελευταίο τον ΟΦΗ
Ο Αστέρας με την πρώτη του νίκη έφυγε από την τελευταία θέση κι έστειλε εκεί τον ΟΦΗ
Ο Αστέρας Aktor σημείωσε σπουδαία νίκη επί του ΟΦΗ με 3-0 και για πρώτη φορά από την αρχή της σεζόν ξεκόλλησε από τον πάτο της βαθμολογίας.
Εκεί έστειλε τους Κρητικούς, οι οποίοι μετά και την αφαίρεση βαθμών, εξαιτίας της υπόθεσης του Παπάζογλου, βρίσκονται σε δεινή θέση.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της Stoiximan Super League, μετά την ολοκλήρωση της ένατης αγωνιστικής.
Τα αποτελέσματα (9η)
Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0
Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2
Ολυμπιακός – Αρης 2-1
ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός 0-2
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5
ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0
Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ 3-0
Η βαθμολογία (9η αγωνιστική)
1. ΠΑΟΚ 23 (19-5)
2. Ολυμπιακός 22 (20-6)
