Ιωαννίδης: Δεν ξέρω αν θα είμαι βασικός με τη Γιουβέντους, αλλά είμαι ευγνώμων που έχω τον Ρουί Μπόργκες ως προπονητή
Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος άνοιξε το δρόμο για τη νίκη της Σπόρτινγκ κόντρα στην Αλβέρκα, μίλησε για τη μάχη που δίνει με τον Λουίς Σουάρες για τη θέση του φορ στα «λιοντάρια» και αποθέωσε τον προπονητή του
Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ο Φώτης Ιωαννίδης χρειάστηκε να περάσουν εννέα λεπτά από τη στιγμή που πάτησε το χορτάρι για να λυτρώσει τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ανοίγοντας το σκορ στην αναμέτρηση κόντρα στην Αλβέρκα.
Ο Έλληνας επιθετικός με καρφωτή κεφαλιά μετά από κόρνερ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 68' για να διαμορφώσει το 2-0 στο 74' ο Γκονσάλβες. Αυτό ήταν το 4ο γκολ του Ιωαννίδη με τη φανέλα της Σπόρτινγκ, με τον 25χρονο φορ να μιλά για το αυριανό (4/11) ματς με τη Γιουβέντους για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, αλλά και για την «κόντρα» του με τον Λουίς Σουάρες για μία θέση στην ενδεκάδα.
«Πάντα έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Παίζουμε σε έναν μεγάλο σύλλογο, οπότε είναι φυσιολογικό. Προσπαθώ πάντα να βοηθάω την ομάδα, δίνω το καλύτερό μου στις προπονήσεις, θέλω να είμαι διαθέσιμος και ο προπονητής θα αποφασίσει ποιος είναι ο καλύτερος για να παίξει», δήλωσε στη Sport TV και όταν ρωτήθηκε για το αν θεωρεί ότι έχει προβάδισμα για την ενδεκάδα του αγώνα με τη Γιουβέντους απάντησε:
Αφού σκόραρε δύο γκολ στις τελευταίες δύο αναμετρήσεις, θεωρεί ότι έχει προβάδισμα για να είναι βασικός την Τετάρτη; «Δεν είμαι σίγουρος, αλλά πάντα είμαι έτοιμος. Όποια και αν είναι η απόφαση του προπονητή, είτε να ξεκινήσω είτε να μπω ως αλλαγή, είναι για να βοηθήσω και να συμβάλω στην νίκη της ομάδας».
Δίνοντας την πάσα με την ατάκα του για τον προπονητή του, ρωτήθηκε για τον Ρουί Μπόργκες με τον Ιωαννίδη να τονίζει: «Ναι, είναι πολύ καλός προπονητής, πολύ καλός άνθρωπος. Έχει πολύ καλό χαρακτήρα και με βοήθησε πολύ τις πρώτες μέρες. Είμαι πολύ ευγνώμων που τον έχω ως προπονητή.»
Ο Έλληνας επιθετικός ακόμη ψάχνει το πρώτο του γκολ στο Champions League με τη φανέλα του Σπόρτινγκ: «Ναι, πάντα θέλω να σκοράρω και είναι σημαντικό για μένα να σκοράρω και στο Champions League. Ελπίζω να είναι δυνατό αύριο ή στους επόμενους αγώνες, αλλά το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε ως ομάδα. Ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Είναι βραδιά Champions League, γι' αυτό δουλέψαμε σκληρά. Αναλύσαμε τον αντίπαλο και τώρα πάμε για το παιχνίδι.»
