Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Ο Χάαλαντ ντύθηκε «Τζόκερ» για το Χάλογουιν και βγήκε στους δρόμους του Μάντσεστερ - Δείτε βίντεο
Ο Χάαλαντ ντύθηκε «Τζόκερ» για το Χάλογουιν και βγήκε στους δρόμους του Μάντσεστερ - Δείτε βίντεο
Παρά το makeup και τα πράσινα μαλλιά, τον αναγνώρισαν αμέσως
Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, μεταμφιέστηκε σε «Τζόκερ» για το Χάλογουιν και βγήκε στους δρόμους του Μάντσεστερ.
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο 25χρονος Νορβηγός στο κανάλι του στο YouTube φαίνεται η διαδικασία μεταμόρφωσής του στον γνωστό κινηματογραφικό ήρωα.
Στη συνέχεια, επισκέφθηκε ένα κατάστημα σε ένα βενζινάδικο και, παρά το makeup και τα πράσινα μαλλιά, οι πελάτες τον αναγνώρισαν αμέσως.
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο 25χρονος Νορβηγός στο κανάλι του στο YouTube φαίνεται η διαδικασία μεταμόρφωσής του στον γνωστό κινηματογραφικό ήρωα.
Στη συνέχεια, επισκέφθηκε ένα κατάστημα σε ένα βενζινάδικο και, παρά το makeup και τα πράσινα μαλλιά, οι πελάτες τον αναγνώρισαν αμέσως.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ στην Καλαμάτα - Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του
Η ιστορία των ΕΛΤΑ: Γιατί ο οργανισμός που ίδρυσε ο Καποδίστριας μοιάζει σήμερα με ασθενή σε ΜΕΘ
Ποια ήταν η «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω, η βοσκοπούλα που έβλεπε οράματα με την Παναγία - Οι δουλειές, οι καταγγελίες και το τέλος
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από το ροτβάιλερ στην Καλαμάτα - Δείτε πώς ο σκύλος άρπαξε τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του
Η ιστορία των ΕΛΤΑ: Γιατί ο οργανισμός που ίδρυσε ο Καποδίστριας μοιάζει σήμερα με ασθενή σε ΜΕΘ
Ποια ήταν η «Αγία Αθανασία» του Αιγάλεω, η βοσκοπούλα που έβλεπε οράματα με την Παναγία - Οι δουλειές, οι καταγγελίες και το τέλος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα