Ο Χάαλαντ ντύθηκε «Τζόκερ» για το Χάλογουιν και βγήκε στους δρόμους του Μάντσεστερ - Δείτε βίντεο
Ο Χάαλαντ ντύθηκε «Τζόκερ» για το Χάλογουιν και βγήκε στους δρόμους του Μάντσεστερ - Δείτε βίντεο

Παρά το makeup και τα πράσινα μαλλιά, τον αναγνώρισαν αμέσως

Ο Χάαλαντ ντύθηκε «Τζόκερ» για το Χάλογουιν και βγήκε στους δρόμους του Μάντσεστερ - Δείτε βίντεο
Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, μεταμφιέστηκε σε «Τζόκερ» για το Χάλογουιν και βγήκε στους δρόμους του  Μάντσεστερ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο 25χρονος Νορβηγός στο κανάλι του στο YouTube φαίνεται η διαδικασία μεταμόρφωσής του στον γνωστό κινηματογραφικό ήρωα.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκε ένα κατάστημα σε ένα βενζινάδικο και, παρά το makeup και τα πράσινα μαλλιά, οι πελάτες τον αναγνώρισαν αμέσως.



