Primeira Liga: Ο Ιωαννίδης άνοιξε στην Σπόρτινγκ το δρόμο προς την κορυφή, 2-0 την Αλβέρκα - Δείτε τα γκολ
Primeira Liga: Ο Ιωαννίδης άνοιξε στην Σπόρτινγκ το δρόμο προς την κορυφή, 2-0 την Αλβέρκα - Δείτε τα γκολ

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού μπήκε αλλαγή στο 59'  και με μία ασύλληπτη κεφαλιά άνοιξε το σκορ - Αλλαγή πέρασε και ο Βαγιαννίδης

Για 68 λεπτά η Αλβέρκα έβαλε πολύ «δύσκολα» στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο «Ζοάο Αλβαλάδε» στο πρώτο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής της Primeira Liga, κρατώντας το «μηδέν» στην άμυνα κι έδειχνε ικανή να «μπλοκάρει» τα «λιοντάρια». Εκεί, ωστόσο, «μίλησε» ο Φώτης Ιωαννίδης!

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού μπήκε αλλαγή στο 59' στη θέση του Σιμόες και με μία ασύλληπτη κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Γκονσάλβες άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη της Σπόρτινγκ και «λύτρωσε» την ομάδα του, που για ώρα «φλέρταρε» με μία μεγάλη «γκέλα».



Το τελικό 2-0, διαμόρφωσε στο 74' με τρομερό σουτ ο Γκονσάλβες. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης πέρασε αλλαγή στο 15' στη θέση του τραυματία Φρεσνέδα και είχε πολύ καλή απόδοση.




Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην πορτογαλικη Primeira Liga έχουν ως εξής:

Σπόρτινγκ Λισ.-Αλβέρκα 2-0
Νασιονάλ-Φαμαλικάο 01/11
Κάσα Πία-Εστρέλα Αμαδόρα 01/11
Ρίο Αβε-Εστορίλ 01/11
Γκιμαράες-Μπενφίκα 01/11
AVS-Τοντέλα 02/11
Αρούκα-Μορεϊρένσε 02/11
Πόρτο-Μπράγκα 02/11
Ζιλ Βισέντε-Σάντα Κλάρα 03/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

Πόρτο 25
Σπόρτινγκ Λισ. 25 -10αγ.
Μπενφίκα 21
Ζιλ Βισέντε 19
Φαμαλικάο 16
Μορεϊρένσε 15
Μπράγκα 13
Ρίο Αβε 11
Σάντα Κλάρα 11
Νασιονάλ 11
Γκιμαράες 11
Αλβέρκα 10 -10αγ.
Αρούκα 9
Κάσα Πία 8
Εστορίλ 7
Εστρέλα Αμαδόρα 7
Τοντέλα 5
AVS 1



