Ολυμπιακός: Ξαφνικό πρόβλημα με Έσε, αμφίβολος για Άρη
SPORTS
Ολυμπιακός Σαντιάγκο Έσε

Το πρόβλημα που αποκόμισε ο Σαντιάγκο Έσε από την χθεσινή προπόνηση του Ολυμπιακού και η παρουσία του στον αγώνα με τον Άρη που «χλωμιάζει»

Μπορεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υπολογίζε τον Σαντιάγκο Έσε για βασικό στον εντός έδρας αγώνα με τον Άρη το Σάββατο (01/11-20:00) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, ωστόσο ένας τραυματισμός έμελλε να χαλάσει τα σχέδιά του.

Ο Αργεντινός αμυντικός μέσος αντιμετώπισε πρόβλημα στην χθεσινή προπόνηση του Ολυμπιακού και αποχώρησε, αφού ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του. Η εξέλιξη αυτή δείχνει πως εκείνος πολύ δύσκολα θα καταφέρει να βρεθεί στην σημερινή αποστολή της ομάδας για τον αγώνα με τους «κιτρίνους».

Υπενθυμίζουμε πως ο Έσε δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν (04/11-22:00) για το Champions League, αφού είναι τιμωρημένος εξαιτίας της αποβολής του με δύο κίτρινες στον προηγούμενο αγώνα με την Μπαρτσελόνα.

Πηγή: www.gazzetta.gr

