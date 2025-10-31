Η JYSK αναδεικνύει την αξία του καλού ύπνου μέσα από προσεγμένα προϊόντα που προσφέρουν στήριξη, άνεση και αισθητική αρμονία, για κάθε στιγμή χαλάρωσης και ανανέωσης.
Ολυμπιακός: Ξαφνικό πρόβλημα με Έσε, αμφίβολος για Άρη
Το πρόβλημα που αποκόμισε ο Σαντιάγκο Έσε από την χθεσινή προπόνηση του Ολυμπιακού και η παρουσία του στον αγώνα με τον Άρη που «χλωμιάζει»
Μπορεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να υπολογίζε τον Σαντιάγκο Έσε για βασικό στον εντός έδρας αγώνα με τον Άρη το Σάββατο (01/11-20:00) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, ωστόσο ένας τραυματισμός έμελλε να χαλάσει τα σχέδιά του.
Ο Αργεντινός αμυντικός μέσος αντιμετώπισε πρόβλημα στην χθεσινή προπόνηση του Ολυμπιακού και αποχώρησε, αφού ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό του. Η εξέλιξη αυτή δείχνει πως εκείνος πολύ δύσκολα θα καταφέρει να βρεθεί στην σημερινή αποστολή της ομάδας για τον αγώνα με τους «κιτρίνους».
Υπενθυμίζουμε πως ο Έσε δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Αϊντχόφεν (04/11-22:00) για το Champions League, αφού είναι τιμωρημένος εξαιτίας της αποβολής του με δύο κίτρινες στον προηγούμενο αγώνα με την Μπαρτσελόνα.
