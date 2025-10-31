Ο Αντετοκούνμπο ντύθηκε... minion για το Halloween: Το ψηλότερο που έχετε δει, τον τρολάρουν οι Μπακς
Ο Αντετοκούνμπο ντύθηκε... minion για το Halloween: Το ψηλότερο που έχετε δει, τον τρολάρουν οι Μπακς

Ο Greek Freak εμφανίστηκε με τη στολή αυτή πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

Βασίλης Παπανικολάου
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην τρέλα του Halloween που επικρατεί στις ΗΠΑ.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ επέλεξε, μάλιστα, να ντυθεί Minion από την ομώνυμη παιδική ταινία.

Ο Greek Freak εμφανίστηκε με τη στολή αυτή πριν τον αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

«Είναι το ψηλότερο minion που έχετε δει» τρόλαραν τον ηγέτη τους οι Μπακς στο Instagram ενώ σε βίντεο που ανήρτησαν έγραψαν «minions σήμερα κλέβουμε το φεγγάρι» (σ.σ. ατάκα που χρησιμοποιεί ο Γκρου ο κεντρικός ήρωας της ομώνυμης ταινίας»).




