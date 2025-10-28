Έβαλε τέλος στις φήμες για Μπάτλερ ο Ερυθρός Αστέρας: Παίζει κανονικά απέναντι στη Μακάμπι
Τις φήμες περί αποτυχίας του Τζάρεντ Μπάτλερ στις ιατρικές εξετάσεις του Ερυθρού Αστέρα θέλησε να διευκρινίσει η σερβική ομάδα μέσω ανακοίνωσης της
Ο Ερυθρός Αστέρας με ανακοίνωσή του ενημέρωσε πως ο Τζάρεντ Μπάτλερ ολοκλήρωσε επιτυχώς τις τριήμερες ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως ο Αμερικάνος σταρ απέτυχε στα ιατρικά.
Συγκεκριμένα αναφέρουν πως θα είναι διαθέσιμος να εγγραφεί για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Euroleague την Πέμπτη (30/10, 21:05).
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα
«Η Ερυθρός Αστέρας Meridianbet ενημερώνει το κοινό ότι ο παίκτης της πρώτης ομάδας του συλλόγου μας, Ντεβόντε Γκράχαμ, μετά από μαγνητική τομογραφία και νέες εξετάσεις, έλαβε άδεια να συμμετάσχει στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας.
Θα είναι διαθέσιμος στον προπονητή Σάσα Ομπράντοβιτς αμέσως μόλις αναρρώσει από κρυολόγημα και υψηλό πυρετό, γεγονός που θα τον εμποδίσει να συμμετάσχει στον σημερινό αγώνα εναντίον της Βιλερμπάν.
Ο Αμερικανός κόμπο γκαρντ Τζάρεντ Μπάτλερ ολοκλήρωσε με επιτυχία τριήμερες ιατρικές εξετάσεις στο Βελιγράδι και του δόθηκε η άδεια να αγωνιστεί για τον Ερυθρό Αστέρα.
Θα τεθεί άμεσα στη διάθεση της ομάδας και του προπονητή και θα εγγραφεί για τον αγώνα της Πέμπτης για την EuroLeague εναντίον της Μακάμπι.
Ο Τζόρνταν Νουόρα υποβάλλεται με επιτυχία σε θεραπεία για τον τραυματισμό του στη γάμπα και η ιατρική ομάδα του Ερυθρού Αστέρα Meridianbet κάνει τα πάντα για να είναι έτοιμος για τον αγώνα της 8ης αγωνιστικής της Euroleague εναντίον της Μακάμπι στο Βελιγράδι. Η απόφαση για τη συμμετοχή του θα ληφθεί την ημέρα του αγώνα.
Μετά από πολυάριθμες εικασίες, φήμες και παραπληροφόρηση που έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την υγεία ορισμένων παικτών της πρώτης ομάδας του συλλόγου μας, ο Ερυθρός Αστέρας Meridianbet απευθύνει για άλλη μια φορά έκκληση σε όλους να ενημερώνονται αποκλειστικά και μόνο από τους επίσημους λογαριασμούς και πλατφόρμες του συλλόγου».
КК Црвена звезда Меридианбет обавештава јавност да је првотимац нашег клуба Девонте Грејем након обављене магнетне резонанце и нових прегледа, добио дозволу да се прикључи тренинзима првог тима. Он ће се ставити на располагање тренеру Саши Обрадовићу одмах пошто се опорави од… pic.twitter.com/FODe4stqsZ— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 28, 2025
