Προσφεύγουν στο ΑΣΕΑΔ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για την τιμωρία των 2 βαθμών για την επόμενη Basket League
Προσφεύγουν στο ΑΣΕΑΔ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για την τιμωρία των 2 βαθμών για την επόμενη Basket League
Οι ερυθρόλευκοι και οι πράσινοι αντέδρασαν με την τιμωρία που τους επιβλήθηκε για τα γεγονότα στο game 5 των τελικών της Basket League
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός αντιδρά στις αποφάσεις της αθλητικής δικαστή του ΕΣΑΚΕ έπειτα από τα όσα συνέβησαν στο Game 5 της φετινής Stoiximan Basket League.
Οι «ερυθρόλευκοι», όπως και ο Παναθηναϊκός, τιμωρήθηκαν με αφαίρεση δυο βαθμών από την επόμενη αγωνιστική περίοδο και για τον λόγο αυτό οι Πειραιώτες θα προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ, όπου και θα εναντιωθούν στην ποινή που τους επιβλήθηκε.
Στην ετυμηγορία αναφέρεται ότι η ομάδα έχει αντικειμενική ευθύνη κι εκεί «πατά» η ομάδα για τις κινήσεις της, ώστε να ζητήσει να μην ισχύσει η αφαίρεση των βαθμών.
Παράλληλα, εκφράζονται και παράπονα από πλευράς Πρωταθλητών Ευρώπης για τις 7 αγωνιστικές του Ταϊρίκ Τζόουνς μετά το άγριο επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν στο ΣΕΦ.
Οι Πειραιώτες έκριναν ότι ο παίκτης τους απωθεί τον αντίπαλο και δεν τον πιάνει από τον λαιμό στο περιστατικό που σημειώθηκε στο τελευταίο ματς των τελικών της σεζόν που ολοκληρώθηκε.
Οι «ερυθρόλευκοι», όπως και ο Παναθηναϊκός, τιμωρήθηκαν με αφαίρεση δυο βαθμών από την επόμενη αγωνιστική περίοδο και για τον λόγο αυτό οι Πειραιώτες θα προσφύγουν στο ΑΣΕΑΔ, όπου και θα εναντιωθούν στην ποινή που τους επιβλήθηκε.
Στην ετυμηγορία αναφέρεται ότι η ομάδα έχει αντικειμενική ευθύνη κι εκεί «πατά» η ομάδα για τις κινήσεις της, ώστε να ζητήσει να μην ισχύσει η αφαίρεση των βαθμών.
Παράλληλα, εκφράζονται και παράπονα από πλευράς Πρωταθλητών Ευρώπης για τις 7 αγωνιστικές του Ταϊρίκ Τζόουνς μετά το άγριο επεισόδιο με τον Κέντρικ Ναν στο ΣΕΦ.
Οι Πειραιώτες έκριναν ότι ο παίκτης τους απωθεί τον αντίπαλο και δεν τον πιάνει από τον λαιμό στο περιστατικό που σημειώθηκε στο τελευταίο ματς των τελικών της σεζόν που ολοκληρώθηκε.
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