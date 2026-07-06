Ταξιδεύει στην Ολλανδία για να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ ο Καϊρίνεν
SPORTS
Κάαν Καϊρίνεν ΑΕΚ Ολλανδία

Ταξιδεύει στην Ολλανδία για να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ ο Καϊρίνεν

Ο διεθνής Φινλανδός αναμένεται να περάσει ιατρικά και να ενταχθεί αμέσως στην προετοιμασία της ΑΕΚ στην Ολλανδία

Ταξιδεύει στην Ολλανδία για να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ ο Καϊρίνεν
Θέμα χρόνου αποτελεί η τυπική ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κάαν Καϊρίνεν στην ΑΕΚ.

Οι πρωταθλητές τα έχουν βρει σε όλα με τη Σπάρτα Πράγας αλλά και με τον ίδιο τον Φινλανδό χαφ, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και απομένουν τα διαδικαστικά.

Όπως αναμενόταν, ο διεθνής μέσος έφτασε ήδη στην Ολλανδία ώστε να τελειώσει τη μεταγραφή και να πιάσει δουλειά.

Ο 27χρονος χαφ είναι σε διαδικασία των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και εν συνεχεία θα υπογράψει, θα ανακοινωθεί και θα πιάσει δουλειά με τους νέους του συμπαίκτες.

Ο Δικέφαλος κατάφερε να κλείσει τον εκλεκτό των Ριμπάλτα - Νίκολιτς, δίνοντας ένα ποσό λίγο κάτων από τα 4 εκατ. ευρώ στο κλαμπ της Τσεχίας, στο οποίο ήταν βασικότατος.

Το who is who του Καϊρίνεν

Ο ύψους 1,85μ. Φινλανδός χαφ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ίντερ Τούρκου και υπέγραψε το 2016 στη Μίντιλαντ.

Αυτή τον δάνειζε σε Σκίβε, Ίντερ Τούρκου, Ελσίνκι και Λίλεστρομ, με την τελευταία τον Γενάρη του 2021 να προχωρά στην αγορά του αντί 300.000 ευρώ.

Δύο χρόνια αργότερα η Σπάρτα Πράγας πλήρωσε 1,5 εκατ ευρώ στη νορβηγική ομάδα για να τον κάνει δικό της.

Κλείσιμο
Ο Καϊρίνεν με τη Σπάρτα Πράγας είχε πολύ γεμάτες χρονιές πραγματοποιώντας συνολικά 151 εμφανίσεις με επτά γκολ και 24 ασίστ.

Tη σεζόν που μας πέρασε είχε 44 εμφανίσεις με την τσεχική ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ.

Έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Τσεχίας, όπου με τη Σπάρτα πανηγύρισε και ένα νταμπλ και ένα πρωτάθλημα Δανίας με τη Μίντιλαντ. Από το 2019 είναι διεθνής με τη Φινλανδία με 28 συμμετοχές και ένα γκολ.



Πηγή:www.gazzetta.gr

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