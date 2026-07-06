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Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς
Τη δεύτερη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού στο καλοκαιρινό παράθυρο είναι έτοιμος να ανακοινώσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε δικό του τον Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς
Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς ανήκει πλέον και επίσημα στο δυναμικό του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να γνωστοποιούν το μεσημέρι της Δευτέρας (06/07) την απόκτησή του. Η μεταγραφή του 22χρονου Σουηδού κεντρικού αμυντικού αποτελεί επένδυση με προοπτική για το παρόν και το μέλλον, με το συνολικό κόστος της συμφωνίας να φτάνει τα 6,5 εκατ. ευρώ.
Με την ολοκλήρωση της μετακίνησής του, ο Σμαΐλοβιτς γίνεται η πιο δαπανηρή προσθήκη του Ολυμπιακού στη φετινή θερινή μεταγραφική περίοδο. Ο υψηλόσωμος στόπερ, που έχει ύψος 1,91 μ., βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, όπου συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας.
Ο νέος αμυντικός των «ερυθρόλευκων» γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2003 στη Στοκχόλμη και είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Σουηδίας.
Σε ηλικία 20 ετών έκανε το βήμα στο εξωτερικό, μετακομίζοντας από την Τάμπι στη Λέτσε. Η ιταλική ομάδα τον παραχώρησε στη συνέχεια με τη μορφή δανεισμού στη Λέκο, ενώ πριν από δύο χρόνια επέστρεψε στη Σουηδία για λογαριασμό της Σαντβίκενς.
Τον Φεβρουάριο του 2025 αποχώρησε ως ελεύθερος και συνέχισε την καριέρα του στη Νορβηγία, υπογράφοντας στη Σάντεφιορντ, από όπου και έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
Με την ολοκλήρωση της μετακίνησής του, ο Σμαΐλοβιτς γίνεται η πιο δαπανηρή προσθήκη του Ολυμπιακού στη φετινή θερινή μεταγραφική περίοδο. Ο υψηλόσωμος στόπερ, που έχει ύψος 1,91 μ., βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, όπου συμμετέχει στην προετοιμασία της ομάδας.
🔴⚪️ PROUD TO PRESENT: 𝙕𝙞𝙣𝙚𝙙𝙞𝙣 𝙎𝙢𝙖𝙟𝙡𝙤𝙫𝙞𝙘́ pic.twitter.com/U1eHgcTsON— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 6, 2026
Ο νέος αμυντικός των «ερυθρόλευκων» γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2003 στη Στοκχόλμη και είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Σουηδίας.
Σε ηλικία 20 ετών έκανε το βήμα στο εξωτερικό, μετακομίζοντας από την Τάμπι στη Λέτσε. Η ιταλική ομάδα τον παραχώρησε στη συνέχεια με τη μορφή δανεισμού στη Λέκο, ενώ πριν από δύο χρόνια επέστρεψε στη Σουηδία για λογαριασμό της Σαντβίκενς.
Τον Φεβρουάριο του 2025 αποχώρησε ως ελεύθερος και συνέχισε την καριέρα του στη Νορβηγία, υπογράφοντας στη Σάντεφιορντ, από όπου και έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.
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