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Ολυμπιακός: Στους ερυθρόλευκους ως δανεικός ο Ζότα Σίλβα από την Νότιγχαμ Φόρεστ
Ολυμπιακός: Στους ερυθρόλευκους ως δανεικός ο Ζότα Σίλβα από την Νότιγχαμ Φόρεστ
Ο Πορτογάλος άσος θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σόουζα Πίντο
Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Ζότα Σίλβα.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος (1/8/99) εξτρέμ έκλεισε στους Πειραιώτες και το γεγονός επιβεβαίωσε με ανάρτησή του και Πορτογάλος ρεπόρτερ.
«Ο Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό, ο χρόνος μετράει αντίστροφα! Ο εξτρέμ αφήνει τη Νότιγχαμ Φόρεστ με δανεισμό και οψιόν αγοράς.
Όλα κανονισμένα μεταξύ των πλευρών και ο Ζότα έδωσε ήδη "πράσινο φως" για να υπογράψει με τους Έλληνες», έγραψε στο Χ ο Σόουζα Πίντο.
Ο 26χρονος εξτρέμ ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας ως δανεικός, όπου σε 22 παιχνίδια μέτρησε 5 γκολ και 1 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.
Την περίπτωσή του φυσικά γνωρίζει από πρώτο χέρι ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, αφού τον είχε ποδοσφαιριστή όσο ήταν πρόεδρος στην Γκιμαράες και αποτέλεσε μία από τις... διαφημίσεις του στο θέμα της εξέλιξης παικτών.
Ο Ζότα Σίλβα αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 αντί 700 χιλιάδων ευρώ και μέσα σε δύο χρόνια έφτασε στο σημείο να πουληθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ αντί 7 εκατ. ευρώ. Στους Πορτογάλους είχε σε 83 ματς, 20 τέρματα και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 26χρονος (1/8/99) εξτρέμ έκλεισε στους Πειραιώτες και το γεγονός επιβεβαίωσε με ανάρτησή του και Πορτογάλος ρεπόρτερ.
«Ο Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό, ο χρόνος μετράει αντίστροφα! Ο εξτρέμ αφήνει τη Νότιγχαμ Φόρεστ με δανεισμό και οψιόν αγοράς.
Όλα κανονισμένα μεταξύ των πλευρών και ο Ζότα έδωσε ήδη "πράσινο φως" για να υπογράψει με τους Έλληνες», έγραψε στο Χ ο Σόουζα Πίντο.
🚨🔴⚪️ BREAKING: Jota Silva no Olympiacos… o relógio está a contar!— Sebastião Sousa-Pinto (@sebsousapinto) July 6, 2026
Extremo deixa o Nottingham Forest por empréstimo com opção de compra. Tudo certo entre as partes e Jota já deu ‘luz verde’ para assinar pelos gregos. 🇵🇹 pic.twitter.com/N2A9bpbeqX
Ο 26χρονος εξτρέμ ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας ως δανεικός, όπου σε 22 παιχνίδια μέτρησε 5 γκολ και 1 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.
Την περίπτωσή του φυσικά γνωρίζει από πρώτο χέρι ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, αφού τον είχε ποδοσφαιριστή όσο ήταν πρόεδρος στην Γκιμαράες και αποτέλεσε μία από τις... διαφημίσεις του στο θέμα της εξέλιξης παικτών.
Ο Ζότα Σίλβα αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 αντί 700 χιλιάδων ευρώ και μέσα σε δύο χρόνια έφτασε στο σημείο να πουληθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ αντί 7 εκατ. ευρώ. Στους Πορτογάλους είχε σε 83 ματς, 20 τέρματα και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.
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