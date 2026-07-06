Δολοφόνος εμμονικός με τον Χάνιμπαλ διαμέλισε τη γειτόνισσά του και υπέδειξε το σημείο ταφής με χάρτη στη Βρετανία: «Ήταν όνειρο ζωής»

Χάτσινγκς

Χάτσινγκς

Τζούλι Μπάκλεϊ

Η εισαγγελέας είπε ενώπιον του δικαστηρίου πως ο δράστης έλεγε σε φίλους του για τη δολοφονία: «Είπε ότι την είχε χτυπήσει με ένα σφυρί και την είχε στραγγαλίσει. Είπε ότι της πήρε 24 ώρες να πεθάνει επειδή δεν πέθαινε. Είπε ότι την έκοψε σε 27 κομμάτια. Ανέφερε ότι την έθαψε την επόμενη μέρα. Είπε ότι ήταν ένα όνειρό του στη ζωή και ότι ήταν σαν ναρκωτικό, αλλά ότι δεν θα εθιζόταν ποτέ σε αυτό».Ωστόσο, οείπε σε φίλο του: «Αν θέλεις να σκοτώσω κάποιον, μπορώ να τον σκοτώσω για σένα».Εξηγώντας γιατί επιτέθηκε στη γειτόνισσα, η εισαγγελέας είπε: «Δεν ήθελε να τον πάει να πάρει τη συνταγή του και τον εκνεύριζε παίρνοντας τα δικά της φάρμακα μπροστά του και χωρίς να του δίνει τίποτα».πούλησε το αυτοκίνητο της Τζούλι για 585 ευρώ και χρησιμοποίησε την τραπεζική της κάρτα για να αγοράσει αλκοόλ και να κάνει αναλήψεις μετρητών.Συνελήφθη στις 25 Φεβρουαρίου και ισχυρίστηκε ότι ήταν σχιζοφρενής και είχε αναπνευστικά προβλήματα. Όταν ρωτήθηκε αν ήξερε γιατί συλλαμβανόταν, απάντησε: «Καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί».Οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος στον καναπέ του σπιτιού της 55χρονης και στον νιπτήρα. Στον κήπο βρέθηκαν καμένα κομμάτια από χαλί που έλειπε από το σαλόνι καθώς επίσης και ρούχα. Το πριόνι βρέθηκε σε κανάλι από πατέρα και γιο που είχαν πάει για ψάρεμα ενώ στη λαβή υπήρχαν ίχνη DNA της 55χρονηςΑπό τη νεκροψία διαπιστώθηκε πως η Τζούλι έφερε «τραύματα από αμβλύ αντικείμενο» στο κρανίο και άλλα κατάγματα, μεταξύ άλλων στα πλευρά, στη μύτη και στο αριστερό χέρι. «Αφού σκότωσε την Τζούλι Μπάκλεϊ, την έγδυσε, την τεμάχισε και την έθαψε σε έναν ρηχό τάφο», ανέφερε η εισαγγελέας.