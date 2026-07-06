Ο «άνθρωπος-πουλί» του Ναϊρόμπι που ζει και τρώει από το ίδιο πιάτο με περιστέρια και κοράκια, ανησυχεί τους γιατρούς στην Κένυα

«Μπορεί να μοιάζει αστείο, όμως δεν θα είναι καθόλου όταν προσβληθεί από ζωονόσο και τη μεταδώσει», λένε οι Κενυάτες επιστήμονες







Τώρα πλέον έχει εγκατασταθεί σε ένα δωμάτιο στο Καγιόλε, στα προάστια της









Durant les années qu’il a passées dans la rue, Rodgers Oloo Magutha a partagé une maigre nourriture et des nuits dans le froid avec des oiseaux. Désormais installé dans un petit studio de Kayole, un faubourg de Nairobi, il vit toujours entouré de volatiles qu’il a recueillis,… pic.twitter.com/GSblNEEKEu — La SSPP Le Soleil (@LeSoleilonline) July 6, 2026





Έκτοτε, συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται στο σπίτι του, περιστοιχισμένος από άγρια πουλιά: αρπακτικά, ένα κοράκι, ένα περιστέρι, μια ίβιδα, ακόμη και ένα μαραμπού, ένα πτωματοφάγο μακρυπόδαρο πουλί, συνηθισμένο θέαμα σε ορισμένους δρόμους της πρωτεύουσας.



Κάποια από τα πουλιά τον συνοδεύουν, καθισμένα στους ώμους ή στο κεφάλι του, όταν περπατάει στη γειτονιά του και προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών, ή και όταν μαζεύει πλαστικά και μέταλλα, σε μια γειτονική χωματερή, για να βγάλει κάποια χρήματα.



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Ωστόσο οι φωτογραφίες που πρόσφατα ανάρτησε ο ίδιος, στις οποίες εικονίζεται να μοιράζεται το γεύμα του με τους φτερωτούς προστατευόμενούς του, οι οποίοι τσιμπολογούν από το πιάτο ή ακόμη και από το κουτάλι του, κάποιες φορές πατώντας μέσα το πιάτο, ανησύχησαν τον ιατρικό κόσμο.



«Αποστολή: διάσωση» Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Συνδικάτου των Ιατρών, Φαρμακοποιών και Οδοντιάτρων (KMPDU), Δρ Ντένις Μισκέλα, επέστησε την προσοχή του υπουργείου Υγείας στις εικόνες «ενός ανθρώπου που ζει με άγρια πουλιά, μεταξύ των οποίων και πτωματοφάγα, και τρώει μαζί τους από το ίδιο πιάτο».



«Μπορεί να μοιάζει αστείο, όμως δεν θα είναι καθόλου αστείο όταν προσβληθεί από κάποια



Στα χρόνια που έζησε άστεγος στους δρόμους του Ναϊρόμπι , ο Ρότζερς Όλου Μαγκούθα μοιραζόταν τη λιγοστή τροφή του και τις κρύες νύχτες με τα πουλιά Τώρα πλέον έχει εγκατασταθεί σε ένα δωμάτιο στο Καγιόλε, στα προάστια της κενυατικής πρωτεύουσας, όπου εξακολουθεί να ζει περιστοιχισμένος από τα πτηνά που διέσωσε, προκαλώντας αίσθηση στο διαδίκτυο αλλά εγείροντας και ανησυχίες στους γιατρούς Ο Μαγκούθα τράβηξε την προσοχή για πρώτη φορά το 2024, όταν η κενυατική νεολαία κατέβηκε μαζικά στους δρόμους για να διαδηλώσει κατά της κυβέρνησης. Το κέντρο του Ναϊρόμπι όμως ήταν το «σπίτι» του.Οι φωτογραφίες του, να περιπλανιέται μέσα στο χάος, με έναν αετό κουρνιασμένο στο κεφάλι του, τον έκαναν διάσημο και του χάρισαν το προσωνύμιο «Ο άνθρωπος-πουλί του Ναϊρόμπι».Έκτοτε, συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται στο σπίτι του, περιστοιχισμένος από άγρια πουλιά: αρπακτικά, ένα κοράκι, ένα περιστέρι, μια ίβιδα, ακόμη και ένα μαραμπού, ένα πτωματοφάγο μακρυπόδαρο πουλί, συνηθισμένο θέαμα σε ορισμένους δρόμους της πρωτεύουσας.Κάποια από τα πουλιά τον συνοδεύουν, καθισμένα στους ώμους ή στο κεφάλι του, όταν περπατάει στη γειτονιά του και προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών, ή και όταν μαζεύει πλαστικά και μέταλλα, σε μια γειτονική χωματερή, για να βγάλει κάποια χρήματα.«Μου αρέσει να διασώζω πουλιά» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 28χρονος Ρότζερς Όλου Μαγκούθα. Έχει φροντίσει περισσότερα από 20 μέχρι τώρα, μεταξύ άλλων, έναν ερωδιό και μία τυτώ, που πλέον έχουν επιστρέψει στη φύση.Ωστόσο οι φωτογραφίες που πρόσφατα ανάρτησε ο ίδιος, στις οποίες εικονίζεται να μοιράζεται το γεύμα του με τους φτερωτούς προστατευόμενούς του, οι οποίοι τσιμπολογούν από το πιάτο ή ακόμη και από το κουτάλι του, κάποιες φορές πατώντας μέσα το πιάτο, ανησύχησαν τον ιατρικό κόσμο.Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Συνδικάτου των Ιατρών, Φαρμακοποιών και Οδοντιάτρων (KMPDU), Δρ Ντένις Μισκέλα, επέστησε την προσοχή του υπουργείου Υγείας στις εικόνες «ενός ανθρώπου που ζει με άγρια πουλιά, μεταξύ των οποίων και πτωματοφάγα, και τρώει μαζί τους από το ίδιο πιάτο».«Μπορεί να μοιάζει αστείο, όμως δεν θα είναι καθόλου αστείο όταν προσβληθεί από κάποια ζωονόσο και τη μεταδώσει», προειδοποίησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Μιλώντας στην εφημερίδα Nation, ο Δρ Σάμουελ Χαμάντι, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Ιών στο Ιατρικό Ερευνητικό Ινστιτούτο της Κένυας (Kemri), είπε ότι «τα πουλιά θα έπρεπε να επιστρέψουν στο φυσικό περιβάλλον τους και να μην επιτρέπεται στον κ. Μαγκούθα να τα κρατάει στο σπίτι του».



«Όταν κάποιος μαζεύει ζώα από τη φύση (…) μπορεί να είναι φορείς ιών, τους οποίους δεν αντιλαμβάνεται αμέσως αλλά θα μπορούσαν να μεταδοθούν αργότερα σε κάποιον άνθρωπο. Και όσο πιο παρατεταμένη είναι η επαφή, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος», προειδοποίησε.



Όμως ο Μαγκούθα απορρίπτει τις ανησυχίες και τις επικρίσεις.



«Όταν ζούσα στον δρόμο τα πουλιά κι εγώ τρώγαμε μαζί, κοιμόμασταν μαζί στο κρύο και δεν έπαθα τίποτα. Και σήμερα εργάζομαι σε μια χωματερή» όπου ζουν πολλά πουλιά, είπε. Τα βίντεο που τραβάει είναι ένας τρόπος «να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την προστασία του περιβάλλοντος», πρόσθεσε, δηλώνοντας ότι «θέλει να δείξει ότι όλα είναι δυνατά, ότι οι άνθρωποι μπορούν να συνυπάρξουν με τη φύση».



Ένας αξιωματούχος της κομητείας του Ναϊρόμπι τον κάλεσε να παραδώσει τα πουλιά στην Αρχή Προστασίας της Άγριας Πανίδας (KWS), γιατί αλλιώς θα του ασκηθεί ποινική δίωξη.



Εκείνος, δεν έδειξε να ταράζεται. «Οι απειλές δεν είναι λύση», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Η αποστολή μου (…) είναι να τα διασώζω, να τους παρέχω ασφαλή χώρο όπου δεν θα τα πειράξει κανείς, όπου μπορούν να αισθάνονται ελεύθερα. Και, όταν είναι έτοιμα να απελευθερωθούν, τα απελευθερώνω».