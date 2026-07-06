Κατέρρευσε για άλλη μια φορά το ηλεκτρικό δίκτυο στην Κούβα: 10 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα

Αν και ήταν συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, η απόφαση του Τραμπ για εμπάργκο στο πετρέλαιο έχει επιδεινώσει το πρόβλημα των διακοπών