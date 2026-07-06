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Κατέρρευσε για άλλη μια φορά το ηλεκτρικό δίκτυο στην Κούβα: 10 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα
Κατέρρευσε για άλλη μια φορά το ηλεκτρικό δίκτυο στην Κούβα: 10 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα
Αν και ήταν συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, η απόφαση του Τραμπ για εμπάργκο στο πετρέλαιο έχει επιδεινώσει το πρόβλημα των διακοπών
Το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας υπέστη βλάβη το μεσημέρι της Δευτέρας, με αποτέλεσμα περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι να μείνουν χωρίς ρεύμα.
Ο διαχειριστής του δικτύου UNE δήλωσε ότι διερευνά τα αίτια της πανεθνικής διακοπής ρεύματος.
Σχεδόν τα δύο τρίτα της χώρας ήταν ήδη χωρίς ρεύμα όταν το δίκτυο κατέρρευσε τη Δευτέρα, αναφέρει το Reuters.
Η Κούβα αντιμετωπίζει εδώ και μήνες διακοπές ρεύματος που διαρκούν ώρες (αλλά και ημέρες), οι οποίες συνδέονται εν μέρει με τα σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο και το εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.
Οι συχνές διακοπές έχουν διαταράξει τη ζωή των κατοίκων στη χώρα εν μέσω μάλιστα του καλοκαιριού. Αν και ήταν συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, η απόφαση του Τραμπ για εμπάργκο έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα σε πρωτοφανή βαθμό.
Ο διαχειριστής του δικτύου UNE δήλωσε ότι διερευνά τα αίτια της πανεθνικής διακοπής ρεύματος.
Σχεδόν τα δύο τρίτα της χώρας ήταν ήδη χωρίς ρεύμα όταν το δίκτυο κατέρρευσε τη Δευτέρα, αναφέρει το Reuters.
Η Κούβα αντιμετωπίζει εδώ και μήνες διακοπές ρεύματος που διαρκούν ώρες (αλλά και ημέρες), οι οποίες συνδέονται εν μέρει με τα σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο και το εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.
Οι συχνές διακοπές έχουν διαταράξει τη ζωή των κατοίκων στη χώρα εν μέσω μάλιστα του καλοκαιριού. Αν και ήταν συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, η απόφαση του Τραμπ για εμπάργκο έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα σε πρωτοφανή βαθμό.
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