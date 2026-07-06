Ινφαντίνο: «Πράγματι με πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, αλλά τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα»

O πρόεδρος της FIFA έσπευσε να δικαιολογηθεί για το χαμό που έχει προκληθεί με το τηλεφώνημα του Τραμπ στον ίδιο ώστε να γίνει άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν και να αγωνιστεί με το Βέλγιο