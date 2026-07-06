Ινφαντίνο: «Πράγματι με πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, αλλά τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα»
Ινφαντίνο: «Πράγματι με πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, αλλά τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα»
O πρόεδρος της FIFA έσπευσε να δικαιολογηθεί για το χαμό που έχει προκληθεί με το τηλεφώνημα του Τραμπ στον ίδιο ώστε να γίνει άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν και να αγωνιστεί με το Βέλγιο
Η FIFA βρέθηκε στο επίκεντρο του Μουντιάλ με την απόφαση της να επιτρέψει στον Μπαλογκάν να αγωνιστεί με τις ΗΠΑ απέναντι στο Βέλγιο (07/07, 03:00) για τη φάση των 16.
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, προέβη σε δηλώσεις αναφορικά με το θέμα αυτό, το οποίο πήρε έκταση μετά τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν και την παρέμβαση του Τραμπ με τηλεφώνημα.
Αναλυτικά:
«Έχω δει τα σχόλια του κοινού σχετικά με την απόφαση της ανεξάρτητης Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA σχετικά με την αποβολή του Φόλαριν Μπαλογκάν και θα ήθελα να επαναλάβω μια θεμελιώδη αρχή της διακυβέρνησης της FIFA.
Τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα. Λειτουργούν αυτόνομα, εφαρμόζουν τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA και αποφασίζουν για υποθέσεις με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τα συγκεκριμένα γεγονότα που έχουν ενώπιόν τους.
Η ανεξαρτησία τους είναι απαραίτητη για την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου και αυτό πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστό.
Ναι, συζητώ τακτικά θέματα που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και για το θέμα αυτό, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ακριβώς δέχομαι κλήσεις από αρχηγούς κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενδιαφερόμενους φορείς του ποδοσφαίρου και επιχειρηματικά στελέχη από όλο τον κόσμο για πολλά διαφορετικά θέματα.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, εξήγησα ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη νομική διαδικασία που αφορά τα ανεξάρτητα δικαστικά όργανα της FIFA και ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί εν ευθέτω χρόνω από τα αρμόδια όργανα.
Έτσι λειτουργεί το σύστημα της FIFA και είναι μια αρχή που θα τηρώ πάντα.
Διαβάζω τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA όταν εκδίδονται. Μερικές φορές με εκπλήσσουν. Μερικές φορές συμφωνώ μαζί τους και μερικές φορές διαφωνώ.
Αυτό που κάνω πάντα, ωστόσο, είναι να σέβομαι αυτές τις αποφάσεις και την αυτονομία των οργάνων που τις λαμβάνουν. Το αν μας αρέσει προσωπικά μια απόφαση ή όχι είναι άσχετο.
Ο σεβασμός των ανεξάρτητων θεσμών και του κράτους δικαίου είναι αυτό που προστατεύει την ακεραιότητα των διοργανώσεών μας και την αξιοπιστία της FIFA ανά πάσα στιγμή».
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, προέβη σε δηλώσεις αναφορικά με το θέμα αυτό, το οποίο πήρε έκταση μετά τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν και την παρέμβαση του Τραμπ με τηλεφώνημα.
Αναλυτικά:
«Έχω δει τα σχόλια του κοινού σχετικά με την απόφαση της ανεξάρτητης Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA σχετικά με την αποβολή του Φόλαριν Μπαλογκάν και θα ήθελα να επαναλάβω μια θεμελιώδη αρχή της διακυβέρνησης της FIFA.
Τα δικαστικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα. Λειτουργούν αυτόνομα, εφαρμόζουν τον Πειθαρχικό Κώδικα της FIFA και αποφασίζουν για υποθέσεις με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και τα συγκεκριμένα γεγονότα που έχουν ενώπιόν τους.
Η ανεξαρτησία τους είναι απαραίτητη για την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του ποδοσφαίρου και αυτό πρέπει πάντα να γίνεται σεβαστό.
Ναι, συζητώ τακτικά θέματα που σχετίζονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και για το θέμα αυτό, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ακριβώς δέχομαι κλήσεις από αρχηγούς κρατών, κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενδιαφερόμενους φορείς του ποδοσφαίρου και επιχειρηματικά στελέχη από όλο τον κόσμο για πολλά διαφορετικά θέματα.
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, εξήγησα ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη νομική διαδικασία που αφορά τα ανεξάρτητα δικαστικά όργανα της FIFA και ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί εν ευθέτω χρόνω από τα αρμόδια όργανα.
Έτσι λειτουργεί το σύστημα της FIFA και είναι μια αρχή που θα τηρώ πάντα.
Διαβάζω τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA όταν εκδίδονται. Μερικές φορές με εκπλήσσουν. Μερικές φορές συμφωνώ μαζί τους και μερικές φορές διαφωνώ.
Αυτό που κάνω πάντα, ωστόσο, είναι να σέβομαι αυτές τις αποφάσεις και την αυτονομία των οργάνων που τις λαμβάνουν. Το αν μας αρέσει προσωπικά μια απόφαση ή όχι είναι άσχετο.
Ο σεβασμός των ανεξάρτητων θεσμών και του κράτους δικαίου είναι αυτό που προστατεύει την ακεραιότητα των διοργανώσεών μας και την αξιοπιστία της FIFA ανά πάσα στιγμή».
FIFA President Gianni Infantino:— FIFA Media (@fifamedia) July 6, 2026
“I have seen the public comments regarding the decision of the independent FIFA Disciplinary Committee related to the suspension of Folarin Balogun, and I would like to reiterate a fundamental principle of FIFA’s governance.
“FIFA’s judicial… pic.twitter.com/FzeWuMQIXf
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