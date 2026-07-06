Οργή του Βελγίου για την υπόθεση Μπάλογκαν: Η FIFA διασφάλισε ότι η έφεση θα κηρυχθεί απαράδεκτη, δεν έχουμε λάβει την παραμικρή εξήγηση

Η ομοσπονδία του Βελγίου απάντησε στα σενάρια που θεωρούν μη αποδεκτή από τη FIFA, την έφεση για την άρση τιμωρίας του Μπαλογκάν





Παρά την αποβολή στον προηγούμενο αγώνα των







Γι' αυτό η ομοσπονδία του Βελγίου (RBFA) εξέδωσε νέα ανακοίνωση εναντίον της FIFA, στην οποία αναφέρεται: «Η FBFA αφού έμαθε μέσω των μέσων ενημέρωσης για την απόφαση της FIFA να άρει την αυτόματη αποκλεισμό του παίκτη Μπαλογκάν, η RBFA έστειλε επιστολή στη FIFA ζητώντας αντίγραφο της απόφασης, μια εξήγηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και καθορίζοντας τη θέση της σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς.



🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Belgian federation has released a new statement:



"After learning through media reports of FIFA’s decision to lift the automatic suspension of player Balogun, the RBFA sent a letter to FIFA requesting a copy of the decision, an explanation of the process… pic.twitter.com/kNvY2Huuxi — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 6, 2026





Για να είναι αποδεκτή μια έφεση, οι ίδιοι οι κανονισμοί της FIFA ορίζουν ότι η αιτιολογημένη απόφαση πρέπει πρώτα να έχει κοινοποιηθεί στον εκκαλούντα.



Ενώ η RBFA απλώς αναζητούσε νόμιμες εξηγήσεις, η ίδια η FIFA δημιούργησε μια έφεση και αμέσως διασφάλισε ότι θα κηρυχθεί απαράδεκτη.



Κλείσιμο



Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συντονιστικής συνάντησης του αγώνα, η FIFA αφαίρεσε σκόπιμα από την παρουσίασή της το τμήμα που αφορούσε την αυτόματη αποβολή παικτών.



Αυτό το θέμα, ωστόσο, ήταν μέρος όλων αυτών των συναντήσεων πριν από κάθε έναν από τους προηγούμενους τέσσερις αγώνες.



Η RBFA ρώτησε τη FIFA, τόσο προφορικά όσο και γραπτώς, σχετικά με τους λόγους αυτής της αλλαγής, αλλά για άλλη μια φορά δεν έλαβε απάντηση.



Η υπόθεση Μπαλογκάν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.Παρά την αποβολή στον προηγούμενο αγώνα των ΗΠΑ με τη Βοσνία, η FIFA του δίνει το δικαίωμα να παίξει στο ματς με το Βέλγιο στις 3:00 τα ξημερώματα της Τρίτης.Γεγονός που οδήγησε το Βέλγιο να καταθέσει έφεση, αλλά αυτή φέρεται να μην έχει γίνει αποδεκτή! Με αποτέλεσμα ο Μπαλογκάν να είναι διαθέσιμος για το ματς των ΗΠΑ με το Βέλγιο στη φάση των 16 του Μουντιάλ.«Η FBFA αφού έμαθε μέσω των μέσων ενημέρωσης για την απόφαση της FIFA να άρει την αυτόματη αποκλεισμό του παίκτη Μπαλογκάν, η RBFA έστειλε επιστολή στη FIFA ζητώντας αντίγραφο της απόφασης, μια εξήγηση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και καθορίζοντας τη θέση της σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς.Ως μοναδική της απάντηση, η FIFA έστειλε επιστολή στην RBFA δηλώνοντας ότι θεωρούσε αυτή την αλληλογραφία ως έφεση, ότι είχε διοριστεί δικαστής και ότι η RBFA είχε μόνο λίγες ώρες για να ολοκληρώσει την έφεση. Δεν παρασχέθηκε καμία πληροφορία από τη FIFA.Για να είναι αποδεκτή μια έφεση, οι ίδιοι οι κανονισμοί της FIFA ορίζουν ότι η αιτιολογημένη απόφαση πρέπει πρώτα να έχει κοινοποιηθεί στον εκκαλούντα.Ενώ η RBFA απλώς αναζητούσε νόμιμες εξηγήσεις, η ίδια η FIFA δημιούργησε μια έφεση και αμέσως διασφάλισε ότι θα κηρυχθεί απαράδεκτη.Όλα αυτά συνέβησαν ενώ η FIFA αρνήθηκε ταυτόχρονα να απαντήσει στα νόμιμα αιτήματα της RBFA.Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συντονιστικής συνάντησης του αγώνα, η FIFA αφαίρεσε σκόπιμα από την παρουσίασή της το τμήμα που αφορούσε την αυτόματη αποβολή παικτών.Αυτό το θέμα, ωστόσο, ήταν μέρος όλων αυτών των συναντήσεων πριν από κάθε έναν από τους προηγούμενους τέσσερις αγώνες.Η RBFA ρώτησε τη FIFA, τόσο προφορικά όσο και γραπτώς, σχετικά με τους λόγους αυτής της αλλαγής, αλλά για άλλη μια φορά δεν έλαβε απάντηση.

Για να είμαστε σαφείς, μέχρι στιγμής, η RBFA δεν έχει ακόμη λάβει καμία απόφαση ή εξήγηση από τη FIFA σχετικά με αυτό το θέμα. Επομένως, δεν έχει άλλη επιλογή από το να αμφισβητήσει τη διαθεσιμότητα του παίκτη για τον επερχόμενο αγώνα.



Ανεξάρτητα από το αθλητικό αποτέλεσμα αυτού του αγώνα, η RBFA είναι βαθιά λυπημένη για την πορεία των γεγονότων και θα συνεχίσει να αγωνίζεται τις επόμενες ώρες, ημέρες και μήνες για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αρχών της ηθικής, του θεμιτού ανταγωνισμού και των συμφερόντων του ποδοσφαίρου στο σύνολό του».