Θέλει Γουόκαπ η Ντουμπάι και ετοιμάζεται να του προσφέρει 3 εκατ. τον χρόνο

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι στο στόχαστρο της Ντουμπάι, η οποία είναι διατεθειμένη να του προσφέρει ένα μυθικό ποσό, που θα φτάνει τα 3εκ. τον χρόνο