Ο Τζάρεντ Μπάτλερ που συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό, απέτυχε στις ιατρικές εξετάσεις του Ερυθρού Αστέρα, λένε οι Σέρβοι
Ο Τζάρεντ Μπάτλερ, σύμφωνα με δημοσίευμα, δεν πέρασε τα ιατρικά στον Ερυθρό Αστέρα, με τη σερβική ομάδα να έχει ζητήσει δεύτερη γνώμη από γιατρούς για την κατάσταση του Αμερικανού
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει δημοσίευμα από τη σερβική ιστοσελίδα, Nova, ο Τζάρεντ Μπάτλερ που ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες από τον Ερυθρό Αστέρα, κόπηκε στα ιατρικά τεστ.
Από την πλευρά του ο σερβικός σύλλογος αναμένεται να ζητήσει δεύτερη γνώμη.
Υπενθυμίζουμε ότι ο 25χρονος γκαρντ λίγο έλλειψε από το να σταματήσει την καριέρα του στα 18 όταν και είχε ανακαλύψει ότι πάσχει από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια.
Το «όχι» των γιατρών είναι και ο λόγος όπου ο ίδιος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην αποψινή (28/10) αναμέτρηση κόντρα στη Βιλερμπάν για τη Euroleague.
Το όνομά του φυσικά τις προηγούμενες ημέρες είχε συνδεθεί με τον Ολυμπιακό.
