Αφαίρεση 2 βαθμών σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν, «καμπάνα» 7 αγωνιστικών σε Τζόουνς και 2 σε Ναν
Αφαίρεση 2 βαθμών σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν, «καμπάνα» 7 αγωνιστικών σε Τζόουνς και 2 σε Ναν
Οι ποινές για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του Game 5 των τελικών
Βαριές ποινές με αφαίρεση βαθμών και πρόστιμα επέβαλε ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR για όσα συνέβησαν στον game 5 των τελικών της GBL.
Σύμφωνα με την απόφαση, στον Ολυμπιακό επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 150.000 ευρώ στον Ολυμπιακό και αφαίρεση δύο βαθμών για δυσφήμιση του αθλήματος. Ίδιο χρηματικό πρόστιμο και αφαίρεση βαθμών επιβλήθηκε και στον Παναθηναϊκό για τον ίδιο λόγο.
Την ίδια ώρα ο αθλητικός δικαστής ανακοίνωσε ποινές και για τους παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά από τη λήξη του. ειδικότερα, στον Κέντρικ Ναν επιβλήθηκε αποκλεισμός για δύο αγωνιστικές και πρόστιμο 4.000 ευρώ. Στον Ταϊρίκ Τζόουνς επιβλήθηκε αποκλεισμός επτά αγωνιστικών και συνολικό πρόστιμο 54.000 ευρώ.
Η ποινή του Αθλητικού Δικαστή για τον Ολυμπιακό:
Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), 1) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για την υπό στοιχείο α΄ πράξη του αθλητή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος (τελούμενη καθ’ υποτροπή), και β) αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για τη δεύτερη ως άνω πράξη του καλαθοσφαιριστή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος (τελούμενη καθ’ υποτροπή).
Η ποινή του Αθλητικού Δικαστή για τον Παναθηναϊκό AKTOR:
Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), 1) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για την υπό στοιχείο 1 πράξη του αθλητή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, και 2) αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για πρόκληση επεισοδίων από τους αθλητές, τους παράγοντες και τα λοιπά μέλης αυτής, που συνιστά επίσης δυσφήμιση του αθλήματος.
Αναλυτικά οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ:
1. Επιβάλλεται στον Kendrick Nunn, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 13.06.2026.
2. Απαλλάσσονται 1) ο Mathias Lessort, καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), και 2) ο Jerian Grant καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον ίδιο ως άνω αγώνα.
1. Επιβάλλεται στον Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστής της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), α) για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, το οποίο τελέστηκε καθ’ υποτροπή (τελεσίδικη καταδίκη για απρεπή χειρονομία), ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) και β) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφήμισης του αθλήματος (απόπειρας βιαιοπραγίας), το οποίο τελέστηκε καθ’ υποτροπή (τελεσίδικη καταδίκη για απρεπή χειρονομία), η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού για πέντε (5) αγωνιστικές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), τα οποία (πειθαρχικά παραπτώματα έλαβαν χώρα) κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 13.06.2026.
3. Απαλλάσσεται ο Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστής της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος αντίπαλου αθλητή, συνεπεία της οποίας ο τελευταίος υπέστη σωματική βλάβη.
Σύμφωνα με την απόφαση, στον Ολυμπιακό επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 150.000 ευρώ στον Ολυμπιακό και αφαίρεση δύο βαθμών για δυσφήμιση του αθλήματος. Ίδιο χρηματικό πρόστιμο και αφαίρεση βαθμών επιβλήθηκε και στον Παναθηναϊκό για τον ίδιο λόγο.
Την ίδια ώρα ο αθλητικός δικαστής ανακοίνωσε ποινές και για τους παίκτες που πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά από τη λήξη του. ειδικότερα, στον Κέντρικ Ναν επιβλήθηκε αποκλεισμός για δύο αγωνιστικές και πρόστιμο 4.000 ευρώ. Στον Ταϊρίκ Τζόουνς επιβλήθηκε αποκλεισμός επτά αγωνιστικών και συνολικό πρόστιμο 54.000 ευρώ.
Η ποινή του Αθλητικού Δικαστή για τον Ολυμπιακό:
Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), 1) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για την υπό στοιχείο α΄ πράξη του αθλητή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος (τελούμενη καθ’ υποτροπή), και β) αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για τη δεύτερη ως άνω πράξη του καλαθοσφαιριστή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος (τελούμενη καθ’ υποτροπή).
Η ποινή του Αθλητικού Δικαστή για τον Παναθηναϊκό AKTOR:
Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), 1) αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για την υπό στοιχείο 1 πράξη του αθλητή της, που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, και 2) αφαίρεση δύο (2) βαθμών και χρηματικό πρόστιμο ύψους εκατόν χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, για πρόκληση επεισοδίων από τους αθλητές, τους παράγοντες και τα λοιπά μέλης αυτής, που συνιστά επίσης δυσφήμιση του αθλήματος.
Οι ποινές στους παίκτεςΟ ΕΣΑΚΕ γνωστοποίησε και τις ποινές που επέβαλε ο Αθλητικός Δικαστής στους Τζόουνς και Ναν μετά τα όσα συνέβησαν κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του Game 5 των τελικών.
Αναλυτικά οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ:
1. Επιβάλλεται στον Kendrick Nunn, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 13.06.2026.
2. Απαλλάσσονται 1) ο Mathias Lessort, καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), και 2) ο Jerian Grant καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον ίδιο ως άνω αγώνα.
1. Επιβάλλεται στον Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστής της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), α) για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, το οποίο τελέστηκε καθ’ υποτροπή (τελεσίδικη καταδίκη για απρεπή χειρονομία), ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) και β) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφήμισης του αθλήματος (απόπειρας βιαιοπραγίας), το οποίο τελέστηκε καθ’ υποτροπή (τελεσίδικη καταδίκη για απρεπή χειρονομία), η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού για πέντε (5) αγωνιστικές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), τα οποία (πειθαρχικά παραπτώματα έλαβαν χώρα) κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 13.06.2026.
3. Απαλλάσσεται ο Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστής της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος αντίπαλου αθλητή, συνεπεία της οποίας ο τελευταίος υπέστη σωματική βλάβη.
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