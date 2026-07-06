Την Πέμπτη στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα: Η επιθυμία της οικογένειάς της

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Η εξόδιος ακολουθία για τη, που έχασε τη ζωή της κατά την εμπρηστική επίθεση από αγνώστους στην κατοικία της, θα γίνει την Πέμπτη στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης.Η οικογένειά της αναφέρει ότι η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».Στοιχεία δωρεάς: Τράπεζα ΠειραιώςIBAN: GR22 0172 0140 0050 1406 1096 204Κωδικός δωρεάς: Ονοματεπώνυμο δωρητή – ΝΕΣΤΟΡΑ Β.