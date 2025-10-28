Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
ΝΒΑ: Τρίτο σερί triple-double του Γιόκιτς, ρεκόρ καριέρας με 51 πόντους ο Μάρκανεν - Βίντεο
Οι Ευρωπαίοι σούπερ σταρ έλαμψαν στα παιχνίδια του NBA - Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε το τρίτο του σερί triple-double, ο Λάουρι Μάρκανεν σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 51 πόντους, ενώ οι Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιάμα ισοφάρισαν το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία τους
Η βραδιά του NBA ανήκε στους παίκτες που προέρχονται από την Ευρώπη, οι οποίοι πραγματοποίησαν εντυπωσιακές εμφανίσεις, οδηγώντας τις ομάδες τους σε σημαντικές νίκες.
Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν ασταμάτητος, οδηγώντας τους Ντένβερ Νάγκετς σε νίκη 127-114 επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Ο Σέρβος γίγαντας ολοκλήρωσε τον αγώνα με ένα εκπληκτικό triple-double, το τρίτο του σε ισάριθμα παιχνίδια της φετινής σεζόν: 25 πόντους, 19 ριμπάουντ, 10 ασίστ.
Με αυτό το επίτευγμα, ο Γιόκιτς έφτασε τα 167 triple-doubles στην καριέρα του, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στην ιστορική λίστα του NBA. Οι Νάγκετς ανέβηκαν στο ρεκόρ 2-1.
Ο Τζαμάλ Μάρεϊ σημείωσε 43 πόντους ενώ ο Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ σημείωσε 20 πόντους από τον πάγκο.
Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς σημείωσε 25 πόντους και ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της Μινεσότα, ενώ ο Τζούλιους Ραντλ σημείωσε 24 πόντους και ο Ναζ Ριντ τελείωσε με 18 πόντους.
Ρεκόρ καριέρας από τον Λάουρι Μάρκανεν με 51 πόντους, που πήρε επίσης 14 ριμπάουντ, οδηγώντας τους Γιούτα Τζαζ σε μια νίκη με 138-134 στην παράταση επί των Φοίνιξ Σανς, στο Σολτ Λέικ Σίτι.
Ο Μάρκανεν ευστόχησε σε 17 από τις 17 βολές, συμπεριλαμβανομένης μιας καθοριστικής για τον αγώνα 1,9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, στο δρόμο για τον τέταρτο αγώνα της καριέρας του με 40 πόντους, αφού σκόραρε 38 εναντίον των Κινγκς τα Σάββατο. Ευστόχησε επίσης σε 6 από τα 13 τρίποντα. Ήταν ο πρώτος αγώνας με 50 πόντους στην κανονική περίοδο για παίκτη των Τζαζ από τον Καρλ Μαλόουν το 1998.
Ο Ντένι Αβντίτζα έβαλε 17 από τους 25 πόντους του στο πρώτο ημίχρονο και ο Τζρου Χόλιντεϊ σημείωσε 17 από τους 24 στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς κέρδισαν με 122-108 τους γηπεδούχους Λος Άντζελες Λέικερς. Ο Τζέραμι Γκραντ ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε 22 πόντους, καθώς το Πόρτλαντ νίκησε τους Λέικερς για δεύτερη συνεχόμενη φορά, μετά από έξι ήττες στις προηγούμενες αναμετρήσεις.
Ο Όστιν Ριβς είχε άλλη μια σπουδαία εμφάνιση με 41 πόντους για τους Λέικερς, και έχει σκοράρει 92 πόντους τις δύο τελευταίες νύχτες. Ο Ριβς είχε 51 πόντους, ρεκόρ καριέρας, στη νίκη με 127-120 επί των Σακραμέντο Κινγκς εκτός έδρας.
Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα είχε 25 πόντους, τους περισσότερους στον αγώνα, ο Μόουζες Μούντι τους 12 από τους 20 πόντους του στο τρίτο δεκάλεπτο και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς νίκησαν τους φιλοξενούμενους Μέμφις Γκρίζλις με 131-118.
Ο Μπράντιν Ποντζιέμσκι σημείωσε 23 πόντους. Ο Τζίμι Μπάτλερ III σημείωσε 20 και ο Στίβεν Κάρι πρόσθεσε 16 για τους Ουόριορς, οι οποίοι προηγήθηκαν μόλις με 70-68 στο τρίτο λεπτό της τρίτης περιόδου.
Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 13 από τους 23 πόντους του στο τρίτο δεκάλεπτο, βοηθώντας τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να παραμείνουν αήττητοι επικρατώντας με 101-94 εκτός έδρας επί των Ντάλας Μάβερικς. Οι Θάντερ προηγήθηκαν με 22 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά οι Μάβερικς πλησίασαν, πριν η Οκλαχόμα Σίτι σταθεροποιηθεί επιθετικά στο τέλος.
Ο Ντόνοβαν Μίτσελ σημείωσε 35 πόντους και οι φιλοξενούμενοι Κλίβελαντ Καβαλίερς πανηγύρισαν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους, επικρατώντας των Ντιτρότ Πίστονς με 116-95.
Ο Μίτσελ είχε 13/18 σουτ εντός πεδιάς και 7/8 σουτ στις βολές. Ο Τζάρετ Άλεν πρόσθεσε 20 πόντους και επτά ριμπάουντ, ενώ ο Ίβαν Μόμπλι συνέβαλε με 15 πόντους, 11 ριμπάουντ, πέντε ασίστ και τρία μπλοκ.
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα σημείωσε 24 πόντους, μάζεψε 15 ριμπάουντ και δύο καλάθια στο τέλος, βοήθησαν τους γηπεδούχους Σαν Αντόνιο Σπερς να νικήσουν τους Τορόντο Ράπτορς με 121-103.
Είναι η πρώτη φορά από τη σεζόν 2017-18 που οι Σπερς ξεκίνησαν μια σεζόν με τέσσερις συνεχόμενες νίκες.
Ο Άνφερνι Σάιμονς σημείωσε 25 πόντους, ηγούμενος έξι διψήφιων σκόρερ της Βοστώνης, και οι φιλοξενούμενοι Σέλτικς πέτυχαν την πρώτη τους νίκη της σεζόν, νικώντας τους –χωρίς νίκη- Πέλικανς Νέας Ορλεάνης με 122-90.
Ο Πέιτον Πρίτσαρντ πρόσθεσε 18 πόντους, ο Λούκα Γκάρζα είχε 16, οι Τζέιλεν Μπράουν και Τζος Μινότ είχαν από 15 ο καθένας και ο Ντέρικ Γουάιτ 11 για τους Σέλτικς, οι οποίοι νίκησαν τους Πέλικανς για ένατη συνεχόμενη συνάντηση.
Ο Άιο Ντοσούνμου σημείωσε 21 πόντους, τους περισσότερους στην ομάδα, και οι Τζος Γκίντεϊ και Νίκολα Βούτσεβιτς σημείωσαν double-double, οδηγώντας τους γηπεδούχους Σικάγο Μπουλς σε μια νίκη με 128-123 εναντίον των Ατλάντα Χοκς.
Οκτώ παίκτες, ο υψηλότερος αριθμός πόντων στη σεζόν, σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων για τους Μπουλς, οι οποίοι ξεκίνησαν με 3-0.
Ο Τάρι Ίσον σημείωσε 22 πόντους, ενώ ο Άλπερεν Σενγκούν πρόσθεσε 21 για να δώσει ώθηση σε μια ισορροπημένη επίθεση για τους Χιούστον Ρόκετς, οι οποίοι νίκησαν τους φιλοξενούμενους Μπρούκλιν Νετς με 137-109.
Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
Ντιτρόιτ-Κλίβελαντ 95-116
Φιλαδέλφεια-Ορλάντο1 136-124
Σικάγο-Ατλάντα 128-123
Σαν Αντόνιο-Τορόντο 121-103
Χιούστον-Μπρούκλιν 137-109
Νέα Ορλεάνη-Βοστώνη 90-122
Ντάλας-Οκλαχόμα Σίτι 94-101
Γιούτα-Φοίνιξ 138-134 παράταση
Μινεσότα-Ντένβερ 114-127
Γκόλντεν Στέιτ-Μέμφις 131-118
ΛΑ Λέικερς-Πόρτλαντ 108-122
