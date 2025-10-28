ΝΒΑ: Τρίτο σερί triple-double του Γιόκιτς, ρεκόρ καριέρας με 51 πόντους ο Μάρκανεν - Βίντεο

Οι Ευρωπαίοι σούπερ σταρ έλαμψαν στα παιχνίδια του NBA - Ο Νίκολα Γιόκιτς κατέγραψε το τρίτο του σερί triple-double, ο Λάουρι Μάρκανεν σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 51 πόντους, ενώ οι Σπερς του Βίκτορ Γουεμπανιάμα ισοφάρισαν το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία τους