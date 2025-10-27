Basket League: MVP της 4ης αγωνιστικής ο Γιούρτσεβεν
Ο 27χρονος Τούρκος σέντερ των «πρασίνων» πέτυχε 19 πόντους με 5/5 βολές, 7/9 δίποντα, ενώ είχε και 0/2 τρίποντα στο παιχνίδι με τον Προμηθέα Πάτρας 

Για δεύτερη φορά στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL της σεζόν 2025-26, Stoiximan MVP of the Week αναδεικνύεται παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν στην εντός έδρας νίκη των «πρασίνων» επί του Προμηθέα Βίκος Cola έκανε νταμπλ νταμπλ και συγκέντρωσε 27 βαθμούς στο ranking. Η επίδοση του ήταν η καλύτερη μεταξύ των αθλητών που αγωνίστηκαν στις αναμετρήσεις της Stoiximan GBL του προηγούμενου διημέρου.

Ο 27χρονος Τούρκος σέντερ των «πρασίνων» πέτυχε 19 πόντους με 5/5 βολές, 7/9 δίποντα, ενώ είχε και 0/2 τρίποντα. Μάζεψε 11 ριμπάουντ, έκανε τρία κοψίματα, κέρδισε έξι φάουλ και έκανε ένα, ενώ υπέπεσε σε 2 λάθη σε 24’ και 39’’ συμμετοχής.

