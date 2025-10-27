Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Γιατί ο Μουσολίνι επέλεξε να επιτεθεί στην Ελλάδα την 28η Οκτωβρίου - Ήθελε φασιστικό περίπατο αλλά βούλιαξε στα χιόνια της Πίνδου
Γιατί ο Μουσολίνι επέλεξε να επιτεθεί στην Ελλάδα την 28η Οκτωβρίου - Ήθελε φασιστικό περίπατο αλλά βούλιαξε στα χιόνια της Πίνδου
Η συγκεκριμένη ημέρα αποτελούσε την επέτειο ανόδου του φασιστικού καθεστώτος στην εξουσία με τη λεγόμενη «πορεία προς τη Ρώμη»
Η επιλογή της 28ης Οκτωβρίου ως ημέρας επίθεσης της φασιστικής Ιταλίας στην Ελλάδα μόνο τυχαία δεν ήταν. Πέρα από το γεγονός πως ο Μουσολίνι ήθελε να τονώσει το διεθνές προφίλ του με μία εμφατική νίκη στην Ευρώπη και να ανταγωνιστεί τον σύμμαχό του, Αδόλφο Χίτλερ, ήθελε και για εσωτερική κατανάλωση να γιορτάσει μία σημαντική επέτειο για το φασιστικό κόμμα. Επέλεξε την Ελλάδα, αλλά όπως έδειξε η Ιστορία δεν του βγήκε και πολύ καλά… Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
Στις 28 Οκτωβρίου 1922, ο Μπενίτο Μουσολίνι και οι φασιστικές του ομάδες πραγματοποίησαν την περιώνυμη «Πορεία προς τη Ρώμη». Το γεγονός αυτό – ένα είδος «ψευδοπραξικοπήματος» όπως χαρακτηρίστηκε μεταγενέστερα – έμεινε στην ιστορία ως ο τρόπος με τον οποίο ο Μουσολίνι ανήλθε στην εξουσία.
Επί τρεις ημέρες (27–29 Οκτωβρίου 1922) οι μελανοχίτωνες συγκεντρώνονταν έξω από τη Ρώμη, ασκώντας πίεση στην τότε εύθραυστη ιταλική κυβέρνηση.
Τελικά, στις 29 Οκτωβρίου ο βασιλιάς Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ’ αποφάσισε να μην αντισταθεί: αντί να υπογράψει διάταγμα έκτακτης ανάγκης, κάλεσε τον Μουσολίνι να σχηματίσει κυβέρνηση, ενώ περίπου 25.000 φασίστες παρήλαυναν στους δρόμους της πρωτεύουσας. Η μεταβίβαση της εξουσίας πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά δίχως μάχη, με όλες τις συνταγματικές τυπικότητες – γεγονός που αργότερα η φασιστική προπαγάνδα παραποίησε, παρουσιάζοντάς το ως δυναμική κατάληψη της Ρώμης.
Έτσι, ο Μουσολίνι έγινε πρωθυπουργός και σταδιακά εδραίωσε το καθεστώς του: αρχικά κυβέρνησε με κοινοβουλευτικό μανδύα, αλλά ως το τέλος του 1926 είχε καταλύσει κάθε δημοκρατική ελευθερία, επιβάλλοντας μονοκομματική δικτατορία που θα διαρκούσε μέχρι το 1943. Η 28η Οκτωβρίου καθιερώθηκε στη φασιστική Ιταλία ως επετειακή ημέρα-σύμβολο της “Marcia su Roma” – της Πορείας προς τη Ρώμη – δηλαδή ως γενέθλιος ημέρα του φασιστικού καθεστώτος.
Η ειρωνεία της Ιστορίας
Η επιλογή του Μουσολίνι να επιτεθεί την 28η Οκτωβρίου – ημέρα-ορόσημο για τον ιταλικό φασισμό – με σκοπό να υπενθυμίσει θριαμβευτικά την ισχύ του καθεστώτος του, κατέληξε σε μπούμερανγκ.
Το ίδιο βράδυ της εισβολής, ο δικτάτορας συναντήθηκε με τον Χίτλερ στη Φλωρεντία για να ανακοινώσει «με καμάρι» ότι ξεκίνησε πόλεμο κατά της Ελλάδας. Ωστόσο, αντί για μια νέα λαμπρή νίκη, η εκστρατεία σηματοδότησε την αρχή της πτώσης του φασισμού.
Όπως έγραψε γλαφυρά ένας ιστορικός, «οι φασιστικές φιλοδοξίες βούλιαξαν μέσα στο χιόνι της Πίνδου, και η “πορεία προς τη δόξα” μετατράπηκε σε πορεία προς την ήττα». Η ημερομηνία-σύμβολο του φασιστικού καθεστώτος έγινε τελικά επέτειος της αποτυχίας του.
Η επίθεση στην Ελλάδα και το φιάσκο του «κεραυνοβόλου πολέμου»
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου 1940, η φασιστική Ιταλία έστειλε τελεσίγραφο στην Αθήνα απαιτώντας την ελεύθερη διέλευση του ιταλικού στρατού και ουσιαστικά την παράδοση ελληνικών εδαφών.
Στις 28 Οκτωβρίου 1922, ο Μπενίτο Μουσολίνι και οι φασιστικές του ομάδες πραγματοποίησαν την περιώνυμη «Πορεία προς τη Ρώμη». Το γεγονός αυτό – ένα είδος «ψευδοπραξικοπήματος» όπως χαρακτηρίστηκε μεταγενέστερα – έμεινε στην ιστορία ως ο τρόπος με τον οποίο ο Μουσολίνι ανήλθε στην εξουσία.
Επί τρεις ημέρες (27–29 Οκτωβρίου 1922) οι μελανοχίτωνες συγκεντρώνονταν έξω από τη Ρώμη, ασκώντας πίεση στην τότε εύθραυστη ιταλική κυβέρνηση.
Τελικά, στις 29 Οκτωβρίου ο βασιλιάς Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ’ αποφάσισε να μην αντισταθεί: αντί να υπογράψει διάταγμα έκτακτης ανάγκης, κάλεσε τον Μουσολίνι να σχηματίσει κυβέρνηση, ενώ περίπου 25.000 φασίστες παρήλαυναν στους δρόμους της πρωτεύουσας. Η μεταβίβαση της εξουσίας πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά δίχως μάχη, με όλες τις συνταγματικές τυπικότητες – γεγονός που αργότερα η φασιστική προπαγάνδα παραποίησε, παρουσιάζοντάς το ως δυναμική κατάληψη της Ρώμης.
Έτσι, ο Μουσολίνι έγινε πρωθυπουργός και σταδιακά εδραίωσε το καθεστώς του: αρχικά κυβέρνησε με κοινοβουλευτικό μανδύα, αλλά ως το τέλος του 1926 είχε καταλύσει κάθε δημοκρατική ελευθερία, επιβάλλοντας μονοκομματική δικτατορία που θα διαρκούσε μέχρι το 1943. Η 28η Οκτωβρίου καθιερώθηκε στη φασιστική Ιταλία ως επετειακή ημέρα-σύμβολο της “Marcia su Roma” – της Πορείας προς τη Ρώμη – δηλαδή ως γενέθλιος ημέρα του φασιστικού καθεστώτος.
Η ειρωνεία της Ιστορίας
Η επιλογή του Μουσολίνι να επιτεθεί την 28η Οκτωβρίου – ημέρα-ορόσημο για τον ιταλικό φασισμό – με σκοπό να υπενθυμίσει θριαμβευτικά την ισχύ του καθεστώτος του, κατέληξε σε μπούμερανγκ.
Το ίδιο βράδυ της εισβολής, ο δικτάτορας συναντήθηκε με τον Χίτλερ στη Φλωρεντία για να ανακοινώσει «με καμάρι» ότι ξεκίνησε πόλεμο κατά της Ελλάδας. Ωστόσο, αντί για μια νέα λαμπρή νίκη, η εκστρατεία σηματοδότησε την αρχή της πτώσης του φασισμού.
Όπως έγραψε γλαφυρά ένας ιστορικός, «οι φασιστικές φιλοδοξίες βούλιαξαν μέσα στο χιόνι της Πίνδου, και η “πορεία προς τη δόξα” μετατράπηκε σε πορεία προς την ήττα». Η ημερομηνία-σύμβολο του φασιστικού καθεστώτος έγινε τελικά επέτειος της αποτυχίας του.
Η επίθεση στην Ελλάδα και το φιάσκο του «κεραυνοβόλου πολέμου»
Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου 1940, η φασιστική Ιταλία έστειλε τελεσίγραφο στην Αθήνα απαιτώντας την ελεύθερη διέλευση του ιταλικού στρατού και ουσιαστικά την παράδοση ελληνικών εδαφών.
Η απάντηση του πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά ήταν αρνητική με το «Λοιπόν έχουμε πόλεμο» και συνοψίστηκε στο ιστορικό «ΌΧΙ» που εξέφραζε τη βούληση όλων των Ελλήνων για μη παράδοση.
Χωρίς καθυστέρηση, από τις 5:30 το πρωί οι ιταλικές μεραρχίες που στάθμευαν στην Αλβανία εξαπέλυσαν επίθεση κατά μήκος των ελληνοαλβανικών συνόρων. Ο Μουσολίνι είχε συγκεντρώσει περίπου 135.000 στρατιώτες απέναντι σε μόλις 35.000 επιστρατευμένους Έλληνες τις πρώτες μέρες της σύρραξης.
Η φασιστική ηγεσία και ο τύπος στην Ρώμη παρουσιάζαν την εκστρατεία ως έναν περίπατο: μιλούσαν για μια εύκολη και κεραυνοβόλα νίκη που θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 3 ημέρες. Την παραμονή της εισβολής, οι ιταλικές εφημερίδες μάλιστα πανηγύριζαν την επερχόμενη επέκταση της «νέας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας». «Η Ιταλία σπάει τα δεσμά των Άγγλων στα Βαλκάνια» και «Η Ελλάδα θα δεχθεί τον ιταλικό πολιτισμό» ήταν μερικοί από τους θριαμβολογικούς τίτλους τους
Η πραγματικότητα, ωστόσο, διέψευσε πανηγυρικά τις φασιστικές προσδοκίες. Αντί για μια γρήγορη κατάρρευση, η Ελλάδα πρόβαλε σθεναρή αντίσταση στα βουνά της Ηπείρου και της Πίνδου. Μέσα σε λίγες εβδομάδες η ιταλική προέλαση καθηλώθηκε. Ήδη από τις 14 Νοεμβρίου ο ελληνικός στρατός πέρασε στην αντεπίθεση, αναγκάζοντας τις ιταλικές δυνάμεις σε υποχώρηση. Το αδύναμο, φτωχό αλλά αποφασισμένο ελληνικό έθνος όχι μόνο απέκρουσε την εισβολή, αλλά μέχρι τα τέλη του 1940 είχε προωθηθεί βαθιά σε αλβανικό έδαφος, απελευθερώνοντας σημαντικές πόλεις της Βορείου Ηπείρου (όπως την Κορυτσά, το Αργυρόκαστρο και την Χειμάρρα). Η αιφνιδιαστική αυτή επιτυχία των Ελλήνων αποτέλεσε την πρώτη ήττα του Άξονα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – την πρώτη συμμαχική νίκη που ανύψωσε το ηθικό των λαών της Ευρώπης.
Ο ίδιος ο Μουσολίνι, αντί να πανηγυρίσει μια εύκολη νίκη, βρέθηκε σε δύσκολη θέση: η στρατιωτική του επιχείρηση είχε εξελιχθεί σε φιάσκο. Τον Μάρτιο του 1941 οι Ιταλοί πραγματοποίησαν μια ύστατη μεγάλη επίθεση (την επονομαζόμενη «Εαρινή Επίθεση») για να αντιστρέψουν την κατάσταση, όμως απέτυχαν και πάλι. Τελικά, χρειάστηκε η επέμβαση της ναζιστικής Γερμανίας τον Απρίλιο του 1941 για να καμφθεί η ελληνική αντίσταση και να κατακτηθεί η Ελλάδα – μια εξέλιξη που, ωστόσο, πιστοποίησε ότι ο Μουσολίνι δεν μπορούσε να νικήσει μόνος του τον μικρό αντίπαλο που είχε αρχικά περιφρονήσει.
Χωρίς καθυστέρηση, από τις 5:30 το πρωί οι ιταλικές μεραρχίες που στάθμευαν στην Αλβανία εξαπέλυσαν επίθεση κατά μήκος των ελληνοαλβανικών συνόρων. Ο Μουσολίνι είχε συγκεντρώσει περίπου 135.000 στρατιώτες απέναντι σε μόλις 35.000 επιστρατευμένους Έλληνες τις πρώτες μέρες της σύρραξης.
Η φασιστική ηγεσία και ο τύπος στην Ρώμη παρουσιάζαν την εκστρατεία ως έναν περίπατο: μιλούσαν για μια εύκολη και κεραυνοβόλα νίκη που θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 3 ημέρες. Την παραμονή της εισβολής, οι ιταλικές εφημερίδες μάλιστα πανηγύριζαν την επερχόμενη επέκταση της «νέας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας». «Η Ιταλία σπάει τα δεσμά των Άγγλων στα Βαλκάνια» και «Η Ελλάδα θα δεχθεί τον ιταλικό πολιτισμό» ήταν μερικοί από τους θριαμβολογικούς τίτλους τους
Η πραγματικότητα, ωστόσο, διέψευσε πανηγυρικά τις φασιστικές προσδοκίες. Αντί για μια γρήγορη κατάρρευση, η Ελλάδα πρόβαλε σθεναρή αντίσταση στα βουνά της Ηπείρου και της Πίνδου. Μέσα σε λίγες εβδομάδες η ιταλική προέλαση καθηλώθηκε. Ήδη από τις 14 Νοεμβρίου ο ελληνικός στρατός πέρασε στην αντεπίθεση, αναγκάζοντας τις ιταλικές δυνάμεις σε υποχώρηση. Το αδύναμο, φτωχό αλλά αποφασισμένο ελληνικό έθνος όχι μόνο απέκρουσε την εισβολή, αλλά μέχρι τα τέλη του 1940 είχε προωθηθεί βαθιά σε αλβανικό έδαφος, απελευθερώνοντας σημαντικές πόλεις της Βορείου Ηπείρου (όπως την Κορυτσά, το Αργυρόκαστρο και την Χειμάρρα). Η αιφνιδιαστική αυτή επιτυχία των Ελλήνων αποτέλεσε την πρώτη ήττα του Άξονα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – την πρώτη συμμαχική νίκη που ανύψωσε το ηθικό των λαών της Ευρώπης.
Ο ίδιος ο Μουσολίνι, αντί να πανηγυρίσει μια εύκολη νίκη, βρέθηκε σε δύσκολη θέση: η στρατιωτική του επιχείρηση είχε εξελιχθεί σε φιάσκο. Τον Μάρτιο του 1941 οι Ιταλοί πραγματοποίησαν μια ύστατη μεγάλη επίθεση (την επονομαζόμενη «Εαρινή Επίθεση») για να αντιστρέψουν την κατάσταση, όμως απέτυχαν και πάλι. Τελικά, χρειάστηκε η επέμβαση της ναζιστικής Γερμανίας τον Απρίλιο του 1941 για να καμφθεί η ελληνική αντίσταση και να κατακτηθεί η Ελλάδα – μια εξέλιξη που, ωστόσο, πιστοποίησε ότι ο Μουσολίνι δεν μπορούσε να νικήσει μόνος του τον μικρό αντίπαλο που είχε αρχικά περιφρονήσει.
Ειδήσεις σήμερα:
Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»
Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
Οργή στο ΠΑΣΟΚ από την απουσία Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου και τον διευθυντή της... μιας ημέρας
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα: Έγινε χαμός όταν ο Αλόνσο έβγαλε τον Βινίσιους - «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα»
Δείτε σε ποιους καταυλισμούς Ρομά θα μπουν 300 αστυνομικοί - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ για τα hot spot της παρανομίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα