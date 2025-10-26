Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Ράσταβατς

Λίγες ώρες μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο η ομάδα του Ηρακλείου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό - Χρήστος Κόντης και Γιάννης Πετράκης οι υποψήφιοι διάδοχοι