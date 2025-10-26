Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Ράσταβατς
Λίγες ώρες μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο η ομάδα του Ηρακλείου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό - Χρήστος Κόντης και Γιάννης Πετράκης οι υποψήφιοι διάδοχοι
Περίπου έναν χρόνο μετά την άφιξη του στην Κρήτη, ο Μίλαν Ράσταβατς αναζητεί τον νέο προορισμό της καριέρας του.
Ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος οδήγησε τον ΟΦΗ πέρσι στον τελικό του Κυπέλλου, πλήρωσε την κακή εκκίνηση της ομάδας στη Super League 1 και η τελευταία εντός έδρας ήττα ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι και οδήγησε τη διοίκηση στην απόφαση για την πρόωρη λήξη της συνεργασίας τους που επικυρώθηκε με τη βραδινή ανακοίνωση η οποία αναφέρει τα εξής:
«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Milan Rastavac και τους συνεργάτες του, Goran Saula και Vladimir Ilic.
Ο Σέρβος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας τον Οκτώβριο του 2024 και υπό την καθοδήγησή του ο ΟΦΗ δήλωσε «παρών» στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας Betsson έπειτα από 35 χρόνια, για τρίτη φορά στην ιστορία του και συμμετείχε στα play offs “5-8” του πρωταθλήματος.
Milan, Goran, Vladimir, γράψατε τα ονόματά σας σε μια ιστορική στιγμή της ομάδας μας, γι’ αυτό και σας ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές που ζήσαμε μαζί το προηγούμενο διάστημα.
Καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρα σας!»
Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται στον διάδοχο του με τα ονόματα του Χρήστου Κόντη και του Γιάννη Πετράκη να είναι αυτά που ακούγονται πιο έντονα.
Τέλος συνεργασίας με τον Milan Rastavachttps://t.co/f84dLcODAY#oficretefc #oficrete #ofifc #Rastavac #football #monoofi pic.twitter.com/9lOo0dUYXo— OFI Crete F.C. (@OFI_Crete) October 26, 2025
