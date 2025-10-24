Σερέλης: «Παίξαμε άθλια στην άμυνα»
SPORTS
Παναθηναϊκός Βίρτους Μπολόνια Euroleague Χρήστος Σερέλης

Σερέλης: «Παίξαμε άθλια στην άμυνα»

Όσα δήλωσε ο βοηθός του Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στη Μπολόνια

Σερέλης: «Παίξαμε άθλια στην άμυνα»
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Χρήστος Σερέλης μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βίρτους Μπολόνια στάθηκε στην κακή αμυντική λειτουργία του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Ο βασικός παράγοντας ήταν ότι παίξαμε χάλια στην άμυνα. Είχαν πολλά ελεύθερα σουτ, είχαν αιφνιδιασμούς, χάσαμε αμυντικά ριμπάουντ. Ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε. Έχουμε δικαιολογίες. Δεν παίξαμε με τη συνηθισμένη μας ενέργεια. 

Ήταν ένα εύκολο ματς να αναλύσεις. Η Βίρτους έπαιξε καλύτερα σε όλο το ματς. Έπαιξε πιο σκληρά. Δεν παίξαμε καλή άμυνα. Τους αφήσαμε να σκοράρουν εύκολα. Αμυνθήκαμε άσχημα στο πικ-εν-ρολ και στο τρανζίσιον. Δεν ματσάραμε την ενέργειά τους. Το πρόβλημα απόψε ήταν αμυντικό».

Ειδήσεις σήμερα:

Διονύσης Σαββόπουλος - Μάνος Χατζιδάκις: Η πρώτη τους συνάντηση, το «Μακρύ Ζεϊμπέκικο για τον Νίκο», η παρεξήγηση και η συμφιλίωση

Κορωπί: Ο ιατροδικαστής βρήκε χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα του 4χρονου - «Είναι όλα κόκκινα» έλεγε το παιδί δείχνοντας το σπίτι

Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης