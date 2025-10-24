Σερέλης: «Παίξαμε άθλια στην άμυνα»
Σερέλης: «Παίξαμε άθλια στην άμυνα»
Όσα δήλωσε ο βοηθός του Αταμάν μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στη Μπολόνια
Ο Χρήστος Σερέλης μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βίρτους Μπολόνια στάθηκε στην κακή αμυντική λειτουργία του «τριφυλλιού».
Αναλυτικά τα όσα είπε:
«Ο βασικός παράγοντας ήταν ότι παίξαμε χάλια στην άμυνα. Είχαν πολλά ελεύθερα σουτ, είχαν αιφνιδιασμούς, χάσαμε αμυντικά ριμπάουντ. Ήταν δύσκολο να επιστρέψουμε. Έχουμε δικαιολογίες. Δεν παίξαμε με τη συνηθισμένη μας ενέργεια.
Ήταν ένα εύκολο ματς να αναλύσεις. Η Βίρτους έπαιξε καλύτερα σε όλο το ματς. Έπαιξε πιο σκληρά. Δεν παίξαμε καλή άμυνα. Τους αφήσαμε να σκοράρουν εύκολα. Αμυνθήκαμε άσχημα στο πικ-εν-ρολ και στο τρανζίσιον. Δεν ματσάραμε την ενέργειά τους. Το πρόβλημα απόψε ήταν αμυντικό».
