Σακίλ Ο' Νιλ για Μπίλαπς και Ροζίερ: «Νιώθω ντροπιασμένος, έβαλαν σε κίνδυνο την οικογένειά τους»
Ο πρώην αστέρας του NBA δεν μάσησε τα λόγια του και εξαπέλυσε σκληρή κρητική στους εμπλεκόμενους στην υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού στην κορυφαία λίγκα μπάσκετ
Τις τελευταίες ημέρες ένα σκάνδαλο έχει βάλει... φωτιά στο NBA καθώς όπως έκανε γνωστό το NBA μέσα από Συνέντευξη Τύπου, υπήρξαν συνολικά 31 συλλήψεις για παράνομο τζόγο και χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων, με τον Τέρι Ροζίερ και τον Τσόνσι Μπίλαπς, να είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες.
Ο Σακίλ Ο' Νιλ, μιλώντας στην εκπομπή του ESPN, αναφέρθηκε σε αυτό το γεγονός, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι ο ίδιος νιώθει ντροπή για τις πράξεις τους και το γεγονός ότι έβαλαν σε κίνδυνο τόσο την καριέρα τους όσο και τις οικογένειές τους.
«Δεν θέλω να φανώ σαν ο τέλειος. Και εγώ όταν πάω στο Λας Βέγκας παίζω.
Είμαι ντροπιασμένος για το ότι έβαλαν τις οικογένειές τους και την καριέρα τους σε κίνδυνο... Πόσα ακόμα μπορεί να χρειάζεσαι; Ειδικά από τη στιγμή όπου μπορούν να σε πιάσουν».
"I'm ashamed that those guys would put their families and their careers in jeopardy."@SHAQ reacts to the arrest of Chauncey Billups, Terry Rozier and Damon Jones in a sports gambling investigation. pic.twitter.com/J8XtbpMqKI— SportsCenter (@SportsCenter) October 23, 2025
