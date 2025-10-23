Η σχέση του ΛεΜπρον Τζέιμς με το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού στο NBA

Σύμφωνα με το Athletic, ο ένας εκ των συλληφθέντων, Ντέιμον Τζόουνς μοιράστηκε πληροφορίες με συνεργάτες του για την απουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς από αγώνα των Λέικερς με τους Μπακς τον Φεβρουάριο του 2023, ώστε να ποντάρουν στα «ελάφια»