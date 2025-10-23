Η σχέση του ΛεΜπρον Τζέιμς με το σκάνδαλο παράνομου στοιχηματισμού στο NBA
Σύμφωνα με το Athletic, ο ένας εκ των συλληφθέντων, Ντέιμον Τζόουνς μοιράστηκε πληροφορίες με συνεργάτες του για την απουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς από αγώνα των Λέικερς με τους Μπακς τον Φεβρουάριο του 2023, ώστε να ποντάρουν στα «ελάφια»
Σε παροξυσμό βρίσκεται τις τελευταίες ώρες το NBA, μετά από την σύλληψη του Τέρι Ροζίερ, του Τσάνσι Μπίλαπς και του Ντέιμον Τζόουνς.
Η έρευνα του FBI οδήγησε στον παίκτη των Χιτ, στον προπονητή των Μπλέιζερς και στον παλαίμαχο γκαρντ, ο οποίος υπήρξε συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Καβαλίερς, assistant coach και προσωπικός προπονητής του σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς.
Σύμφωνα με το Athletic, ο Τζόουνς μοιράστηκε ιδιωτικές πληροφορίες για την απουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς από αγώνα των Λέικερς με τους Μιλγουόκι Μπακς τον Φεβρουάριο του 2023, πολλές ώρες πριν το NBA ενημερώσει για την απουσία του Λεμπρόν από την αναμέτρηση.
Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Τζόουνς ζήτησε από ανώνυμους συνεργάτες του να ποντάρουν υπέρ των Μπακς, πριν οι Λέικερς τοποθετήσουν τον ΛεΜπρόν στη λίστα τραυματιών και τελικά τον κρατήσουν εκτός αγώνα εξαιτίας “ενοχλήσεων στον αστράγαλο“.
Ο Τζόουνς έπαιξε στο NBA από το 1998 έως το 2009 με τους Νετς, τους Σέλτικς, τους Γουόριορς, τους Μάβερικς, τους Γκρίζλις, τους Πίστονς, τους Κινγκς, τους Μπακς, τους Χιτ και τους Καβαλίερς.
