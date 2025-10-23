Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Συνελήφθη ο άσος των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ για εμπλοκή σε υπόθεση στοιχηματισμού, λέει δημοσιογράφος του ESPN
Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποίησε το FBI
Ο γκαρντ των Μαιάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, συνελήφθη από το FBI στο πλαίσιο έρευνας για στοιχηματισμό στον αθλητισμό, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Σαμς Χαρανία του ESPN.
Η Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 10 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), κατά την οποία θα ανακοινώσουν τις συλλήψεις από την έρευνα.
Ο Ροζίερ τελούσε υπό έρευνα για πιθανή εμπλοκή σε παράνομο σχέδιο στοιχηματισμού από τον Ιανουάριο. Η φερόμενη εμπλοκή του στο παράνομο δίκτυο στοιχημάτων συνέβη το 2023, ενώ ο Ροζίερ αγωνιζόταν ακόμα στους Σαρλότ Χόρνετς.
Η εγκληματική ομάδα κατηγορείται ότι συνέπραξε με τον, επίσης επαγγελματία μπασκετμπολίστα, Τζόντεϊ Πόρτερ για να «επηρεάσουν» την απόδοσή του σε αγώνες του NBA και φέρεται να τοποθέτησαν σημαντικά στοιχήματα εναντίον του Ροζίερ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα των Χόρνετς το 2023.
Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ομοσπονδιακής έρευνας στην οποία έχει ήδη εμπλακεί ο Πόρτερ.
Ο 31χρονος Ροζίερ, βετεράνος του NBA, είχε την καλύτερη σεζόν του το 2022–23, με μέσο όρο 21,1 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ με τους Χόρνετς. Έχει επίσης αγωνιστεί στους Μπόστον Σέλτικς.
Miami Heat guard Terry Rozier was arrested early Thursday morning as part of an FBI sports betting gambling probe, sources tell ESPN. The Eastern District of New York and FBI director Kash Patel will hold a press conference at 10 am ET to announce arrests from investigation.— Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2025
