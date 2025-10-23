Συνελήφθη ο άσος των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ για εμπλοκή σε υπόθεση στοιχηματισμού, λέει δημοσιογράφος του ESPN
SPORTS
NBA παράνομος στοιχηματισμός Χειραγώγηση στοιχηματισμός Μαϊάμι Χιτ

Συνελήφθη ο άσος των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ για εμπλοκή σε υπόθεση στοιχηματισμού, λέει δημοσιογράφος του ESPN

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποίησε το FBI

Συνελήφθη ο άσος των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ για εμπλοκή σε υπόθεση στοιχηματισμού, λέει δημοσιογράφος του ESPN
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο γκαρντ των Μαιάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, συνελήφθη από το FBI στο πλαίσιο έρευνας για στοιχηματισμό στον αθλητισμό, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Σαμς Χαρανία του ESPN.

Η Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στις 10 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), κατά την οποία θα ανακοινώσουν τις συλλήψεις από την έρευνα.



Ο Ροζίερ τελούσε υπό έρευνα για πιθανή εμπλοκή σε παράνομο σχέδιο στοιχηματισμού από τον Ιανουάριο. Η φερόμενη εμπλοκή του στο παράνομο δίκτυο στοιχημάτων συνέβη το 2023, ενώ ο Ροζίερ αγωνιζόταν ακόμα στους Σαρλότ Χόρνετς.

Η εγκληματική ομάδα κατηγορείται ότι συνέπραξε με τον, επίσης επαγγελματία μπασκετμπολίστα, Τζόντεϊ Πόρτερ για να «επηρεάσουν» την απόδοσή του σε αγώνες του NBA και φέρεται να τοποθέτησαν σημαντικά στοιχήματα εναντίον του Ροζίερ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα των Χόρνετς το 2023.

Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ομοσπονδιακής έρευνας στην οποία έχει ήδη εμπλακεί ο Πόρτερ.

Ο 31χρονος Ροζίερ, βετεράνος του NBA, είχε την καλύτερη σεζόν του το 2022–23, με μέσο όρο 21,1 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ με τους Χόρνετς. Έχει επίσης αγωνιστεί στους Μπόστον Σέλτικς.


Ειδήσεις σήμερα:

«Η κοπέλα έκανε λίγα βήματα κι έπεσε κάτω, είδα τους φίλους της να κλαίνε»: Μαρτυρίες για τη 16χρονη που βρέθηκε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος απομακρύνθηκε από το σπίτι του μετά την κατάσχεση: «Είναι κρίμα κι άδικο αυτό που κάνουν»

«Ο πατέρας μου ήταν ξυλοκοπημένος ακόμα και στο πρόσωπο, η στολή του ήταν άθικτη» - Η κατάθεση του γιου του Βαλυράκη
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ένας νέος κόσμος απόλαυσης και χαράς

Ένας νέος κόσμος απόλαυσης και χαράς

Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης