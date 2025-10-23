Ξέσπασε ο Ρόι Κιν για τους παίκτες της Φόρεστ με αφορμή την απόλυση του Ποστέκογλου: Είναι ηλίθιοι
Ξέσπασε ο Ρόι Κιν για τους παίκτες της Φόρεστ με αφορμή την απόλυση του Ποστέκογλου: Είναι ηλίθιοι

Ο παλαίμαχος άσος τονίζει ότι οι παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ δεν έκαναν αυτά που έπρεπε μέσα στο γήπεδο για να κρατήσουν στη θέση του τον Ποστέκογλου

Ξέσπασε ο Ρόι Κιν για τους παίκτες της Φόρεστ με αφορμή την απόλυση του Ποστέκογλου: Είναι ηλίθιοι
Μπορεί να έχουν περάσει αρκετές ημέρες η Νότιγχαμ Φόρεστ να έχει βρει νέο προπονητή αλλά ακόμα στην Αγγλία συζητούν για την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου. 

Ο Έλληνας προπονητής δεν πήρε ούτε μια νίκη στις 39 ημέρες που κάθισε στον πάγκο της Φόρεστ και ο Ρόι Κιν  κατηγορεί τους παίκτες γι' αυτό. 

O παλαίμαχος άσος της Φόρεστ και της Λίβερπουλ μιλώντας στο  podcast «Stick to Football» τους χαρακτήρισε και ηλίθιους. 

«Βλέπεις τους παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ και τις ευκαιρίες που είχαν. Τι πιθανότητες είχε ο Ποστέκογλου; Ήθελαν πραγματικά να σκοράρουν; Ήθελαν να τον κρατήσουν στη δουλειά; Μιλάω για καλούς παίκτες που δεν κατάφερναν ούτε να στείλουν τη μπάλα στην εστία. Μετά ο προπονητής χάνει τη δουλειά του, κοιτάς αυτούς τους παίκτες της Φόρεστ και είναι σαν να λένε “ε, εντάξει, έφυγε άλλος ένας προπονητής, έρχεται ο επόμενος, ξέρεις.” Ηλίθιοι, ειλικρινά» είπε ο Κιν. 


