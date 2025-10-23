Ξέσπασε ο Ρόι Κιν για τους παίκτες της Φόρεστ με αφορμή την απόλυση του Ποστέκογλου: Είναι ηλίθιοι

podcast «Stick to Football» τους χαρακτήρισε και ηλίθιους.

Μπορεί να έχουν περάσει αρκετές ημέρες η Νότιγχαμ Φόρεστ να έχει βρει νέο προπονητή αλλά ακόμα στην Αγγλία συζητούν για την απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου. Ο Έλληνας προπονητής δεν πήρε ούτε μια νίκη στις 39 ημέρες που κάθισε στον πάγκο της Φόρεστ και ο Ρόι Κιν κατηγορεί τους παίκτες γι' αυτό.O παλαίμαχος άσος της Φόρεστ και της Λίβερπουλ μιλώντας στο

«Βλέπεις τους παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ και τις ευκαιρίες που είχαν. Τι πιθανότητες είχε ο Ποστέκογλου; Ήθελαν πραγματικά να σκοράρουν; Ήθελαν να τον κρατήσουν στη δουλειά; Μιλάω για καλούς παίκτες που δεν κατάφερναν ούτε να στείλουν τη μπάλα στην εστία. Μετά ο προπονητής χάνει τη δουλειά του, κοιτάς αυτούς τους παίκτες της Φόρεστ και είναι σαν να λένε “ε, εντάξει, έφυγε άλλος ένας προπονητής, έρχεται ο επόμενος, ξέρεις.” Ηλίθιοι, ειλικρινά» είπε ο Κιν.



