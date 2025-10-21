Οι φάσεις για τις οποίες «φωνάζει» ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα - Δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι διαμαρτύρονται για την αποβολή του Έσε στο 57ο λεπτό και για το πέναλτι που έδωσε ο Ελβετός διαιτητής στην πτώση του Ράσφορντ στην περιοχή
Βαριά ήττα αλλά με σοβαρά παράπονα από τον Ολυμπιακό.
Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχασε από την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» με 6-1, με την πλευρά των Πειραιωτών να διαμαρτύρεται τόσο για την αποβολή του Έσε, όσο και για το πέναλτι που κέρδισε ο Ράσφορντ από τον Τζολάκη.
Οι Πειραιώτες έμειναν πίσω στο σκορ από το 7o λεπτό.
Ο Φερμίν Λόπεθ έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Πειραιωτών, τροφοδότησε τον Γιαμάλ, ο Τζολάκης τον έκλεισε, όμως η μπάλα στρώθηκε στον Φερμίν, ο οποίος με δυνατό σουτ από κοντά έκανε το 1-0.
Στο 38' ο Ντρο Φερνάντεθ πετάχτηκε και έκλεψε μετά από λάθος του Κοστίνια, έδωσε στη συνέχεια στον Φερμίν και ο τελευταίος μέσα από την περιοχή νίκησε για δεύτερη φορά τον Τζολάκη.
Στο 49ο λεπτό ο Ποντένσε έκανε φοβερή σέντρα μέσα από την περιοχή, ο Ελ Καμπί πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.
Μετά από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής Σνάιντερ ακύρωσε το γκολ, καθώς είχε προηγηθεί πέναλτι για χέρι του Ερίκ Γκαρθία.
Ο Ελ Καμπί έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στο 53ο λεπτό, νίκησε τον Σέζνι και μείωσε... οριστικά σε 2-1.
Μετά από 4 λεπτά άλλαξαν οι ισορροπίες, καθώς οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες. Στο 57ο λεπτό ο διαιτητής Σνάιντερ είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα του Έσε για αγκωνιά.
Στο 68' ο Ελβετός ρέφερι πήρε ακόμα μια αμφισβητούμενη απόφαση, καθώς έπειτα από οn field review έδωσε πέναλτι σε διεκδίκηση της μπάλας μεταξύ του Τζολάκη και του Ράσφορντ, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Γιαμάλ.
Στο 74ο λεπτό ο Μπαλντέ ανέβηκε από τα αριστερά, ο Ράσφορντ βγήκε σε θέση βολές, εκτέλεσε στην κλειστή γωνία του Τζολάκη κι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1.
Στο 76' ύστερα από προσπάθεια του Μπάρντζι η μπάλα στρώθηκε στον Φερμίν, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ. Στο 79' ο Ράσφορντ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το τελικό 6-1.
