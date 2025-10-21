Οι φάσεις για τις οποίες «φωνάζει» ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα - Δείτε βίντεο

Οι ερυθρόλευκοι διαμαρτύρονται για την αποβολή του Έσε στο 57ο λεπτό και για το πέναλτι που έδωσε ο Ελβετός διαιτητής στην πτώση του Ράσφορντ στην περιοχή