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Γιορτή του Πατέρα 2026: Γιατί γιορτάζεται στις 21 Ιουνίου και πώς καθιερώθηκε
Γιορτή του Πατέρα 2026: Γιατί γιορτάζεται στις 21 Ιουνίου και πώς καθιερώθηκε
Η τρίτη Κυριακή του Ιουνίου είναι αφιερωμένη στους πατέρες όλου του κόσμου, τιμώντας την προσφορά, την αγάπη και τον καθοριστικό τους ρόλο στην οικογένεια και την κοινωνία
Την Κυριακή 21 Ιουνίου γιορτάζεται φέτος η Γιορτή του Πατέρα, μια ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που αποτελούν σημείο αναφοράς για τις οικογένειές τους. Η συγκεκριμένη γιορτή τιμάται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου και αποτελεί ευκαιρία έκφρασης αγάπης, ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς τους πατέρες.
Η Γιορτή του Πατέρα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες οικογενειακές επετείους, καθώς αναδεικνύει τη συμβολή των πατέρων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των αξιών των παιδιών τους. Μέσα από την καθημερινή παρουσία, τη στήριξη και την καθοδήγησή τους, οι πατέρες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανατροφή και την εξέλιξη των επόμενων γενεών.
Παράλληλα, η ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για να τιμηθούν και οι πατεράδες που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη που άφησαν στις οικογένειές τους.
Με το πέρασμα των δεκαετιών, η ιδέα κέρδισε ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή, με αποτέλεσμα το 1972 να αναγνωριστεί επίσημα ως εθνική εορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Γιορτή του Πατέρα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες οικογενειακές επετείους, καθώς αναδεικνύει τη συμβολή των πατέρων στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και των αξιών των παιδιών τους. Μέσα από την καθημερινή παρουσία, τη στήριξη και την καθοδήγησή τους, οι πατέρες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανατροφή και την εξέλιξη των επόμενων γενεών.
Παράλληλα, η ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για να τιμηθούν και οι πατεράδες που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη και την παρακαταθήκη που άφησαν στις οικογένειές τους.
Η καθιέρωση της Γιορτής του ΠατέραΟι ρίζες της Γιορτής του Πατέρα βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ού αιώνα. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας ημέρας αφιερωμένης στους πατέρες γεννήθηκε με στόχο να αναγνωριστεί η συμβολή τους στην οικογενειακή και κοινωνική ζωή, κατά το πρότυπο της ήδη καθιερωμένης Γιορτής της Μητέρας.
Με το πέρασμα των δεκαετιών, η ιδέα κέρδισε ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή, με αποτέλεσμα το 1972 να αναγνωριστεί επίσημα ως εθνική εορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μια ημέρα με παγκόσμιο χαρακτήραΣήμερα, η Γιορτή του Πατέρα γιορτάζεται σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Η ημέρα έχει αποκτήσει συμβολικό χαρακτήρα, δίνοντας την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να εκφράσουν την αγάπη και την εκτίμησή τους προς τους πατέρες τους, μέσα από μικρές ή μεγάλες κινήσεις αναγνώρισης.
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