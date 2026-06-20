Ολυμπιακός: Τέλος ο Μουστάφα Φαλ από τους Πειραιώτες, βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Μουσταφά Φαλ

Ολυμπιακός: Τέλος ο Μουστάφα Φαλ από τους Πειραιώτες, βίντεο

Μετά από 5 χρόνια χώρισαν οι δρόμοι του Ολυμπιακού με τον Μουστάφα Φαλ

Ολυμπιακός: Τέλος ο Μουστάφα Φαλ από τους Πειραιώτες, βίντεο
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Μετά από πέντε χρόνια κοινής πορείας χώρισαν οι δρόμοι του Ολυμπιακού με τον Μουστάφα Φαλ. 

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Γάλλο σέντερ ο οποίος την περασμένη σεζόν έπαιξε ελάχιστα λόγου σοβαρού τραυματισμού.



Ο Μουστάφα Φαλ που έχει δώσει και εξετάσεις για να πάρει ελληνικό διαβατήριο είναι στο στόχαστρο της Βιλερμπάν αλλά και του Άρη.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μουστάφα Φαλ.

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Από το καλοκαίρι του 2021, που ο Γάλλος σέντερ φόρεσε τα ερυθρόλευκα, συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, κατακτώντας τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα Ελλάδας, τέσσερα Super Cup και την Ευρωλίγκα του 2026. Ξεχωριστή στιγμή της πορείας του αποτέλεσε η ανάδειξή του σε MVP των τελικών του Ελληνικού Πρωταθλήματος το 2023.

Όμως, ο Μουστάφα Φαλ δεν κέρδισε μόνο τίτλους... Κέρδισε τον σεβασμό των συμπαικτών του, την εκτίμηση του οργανισμού και την αγάπη του κόσμου του Ολυμπιακού. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, όπως μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στους τελικούς του Ελληνικού πρωταθλήματος τον Ιούνιο του 2025 και τον κράτησε εκτός δράσης σχεδόν ολόκληρη τη φετινή σεζόν, παρέμεινε μαχητής, δείχνοντας καθημερινά τον χαρακτήρα και τη δύναμη που τον διακρίνουν.

Μους σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον σύλλογο. Θα είσαι πάντα μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας. Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας και της ζωής σου».
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