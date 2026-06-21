Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Ξεχωρίζουν Ισπανία - Σαουδική Αραβία και Βέλγιο - Ιράν

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για την Κυριακή 21 Ιουνίου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Παράλληλα, οι φίλοι των μηχανοκίνητων σπορ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Γκραν Πρι Τσεχίας στο MotoGP, ενώ σημαντικές διοργανώσεις σε τένις και στίβο συμπληρώνουν το τηλεοπτικό μενού της ημέρας.