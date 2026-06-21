Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Ξεχωρίζουν Ισπανία - Σαουδική Αραβία και Βέλγιο - Ιράν
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Ξεχωρίζουν Ισπανία - Σαουδική Αραβία και Βέλγιο - Ιράν

Οι αναμετρήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον – Δράση σε MotoGP, τένις και στίβο

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Ξεχωρίζουν Ισπανία - Σαουδική Αραβία και Βέλγιο - Ιράν

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για την Κυριακή 21 Ιουνίου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Παράλληλα, οι φίλοι των μηχανοκίνητων σπορ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το Γκραν Πρι Τσεχίας στο MotoGP, ενώ σημαντικές διοργανώσεις σε τένις και στίβο συμπληρώνουν το τηλεοπτικό μενού της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/6/2026):
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP κραν Πρι Τσεχίας (Warm Up)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (Αγώνας)

13:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Αγώνας)

14:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Αγώνας)

14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM Γερμανία, Λόσιτζριντ

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD World Athletics Continental Tour Gold

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Σαουδική Αραβία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

20:00 ΕΡΤ1 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Ιράν Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Thema Insights

MINOAN LINES: «Πράσινη» πορεία στη θάλασσα

MINOAN LINES: «Πράσινη» πορεία στη θάλασσα

Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης