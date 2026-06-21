Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Ξεχωρίζουν Ισπανία - Σαουδική Αραβία και Βέλγιο - Ιράν
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: Ξεχωρίζουν Ισπανία - Σαουδική Αραβία και Βέλγιο - Ιράν
Οι αναμετρήσεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον – Δράση σε MotoGP, τένις και στίβο
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP κραν Πρι Τσεχίας (Warm Up)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Τσεχίας (Αγώνας)
13:00 Novasports 6HD WTA 500 Βερολίνο
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Τσεχίας (Αγώνας)
14:00 Novasports Start WTA 250 Νότιγχαμ
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Τσεχίας (Αγώνας)
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD DTM Γερμανία, Λόσιτζριντ
15:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 Λονδίνο
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD World Athletics Continental Tour Gold
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Χάλε
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Σαουδική Αραβία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
20:00 ΕΡΤ1 Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Ιράν Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
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