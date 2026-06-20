Χρυσός Βαλκανιονίκης ο Τεντόγλου, «πέταξε» στα 8,36μ. με ρεκόρ αγώνων στον Βόλο, δείτε βίντεο
SPORTS
Μίλτος Τεντόγλου Βαλκανικό πρωτάθλημα στίβου Άλμα εις μήκος

Χρυσός Βαλκανιονίκης ο Τεντόγλου, «πέταξε» στα 8,36μ. με ρεκόρ αγώνων στον Βόλο, δείτε βίντεο

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης από την πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8,36 μ. με αντίθετο άνεμο -0,3 μ./δ., μετατρέποντας σε περίπατο το υπόλοιπο της αναμέτρησης

Χρυσός Βαλκανιονίκης ο Τεντόγλου, «πέταξε» στα 8,36μ. με ρεκόρ αγώνων στον Βόλο, δείτε βίντεο
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Με εντυπωσιακό τρόπο επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με άλμα στα 8.36 μέτρα που αποτελεί νέο ρεκόρ διοργάνωσης.

Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης από την πρώτη του προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8.36 μ. με αντίθετο άνεμο -0,3 μ./δ., μετατρέποντας σε... περίπατο το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr



Η επίδοση αυτή αποδείχθηκε αρκετή για την πρώτη θέση, καθώς κανένας από τους υπόλοιπους αθλητές δεν κατάφερε να πλησιάσει το άλμα του Έλληνα πρωταθλητή.

Δείτε βίντεο


Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Σέρβος Λούκα Μπόσκοβιτς, ο οποίος σημείωσε ατομικό ρεκόρ με 8.19 μ. στην τελευταία του προσπάθεια, ενώ το χάλκινο πήρε ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ με 8.04 μ.
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