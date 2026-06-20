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Βόλεϊ: Ο Γιάννης Αθανασόπουλος γίνεται ο πρώτος Έλληνας προπονητής σε επαγγελματική λίγκα των ΗΠΑ
Βόλεϊ: Ο Γιάννης Αθανασόπουλος γίνεται ο πρώτος Έλληνας προπονητής σε επαγγελματική λίγκα των ΗΠΑ
Ο 46χρονος προπονητής ανακοινώθηκε και επίσημα ότι αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Νεμπράσκα που συμμετέχει στη League One Volleyball (LOVB) το επαγγελματικό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών στις ΗΠΑ
Από το 2014 όταν έφυγε από την Ελλάδα, ακολουθώντας τη σύζυγο του Σόνια Μποροβίντσεκ στην Τσεχία, η εξέλιξη του Γιάννη Αθανασόπουλου στο γυναικείο βόλεϊ είναι... μετεωρική!
Ο άλλοτε βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό (ως συνεργάτης του Τέλη Σωτήρχου οδήγησε τις ερυθρόλευκες στον πρώτο τους ιστορικά τίτλο στη Volley League γυναικών) είναι πλέον εδώ και λίγες ώρες ο νέος τεχνικός της ομάδας βόλεϊ της Νεμπράσκα, η οποία φέτος αγωνίστηκε στον τελικό της League One Volleyball, του κορυφαίου επαγγελματικού πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών στις ΗΠΑ.
Έτσι γίνεται ο πρώτος συμπατριώτης μας που αναλαμβάνει τον ρόλο του χεντ κόουτς σε επαγγελματικό πρωτάθλημα της Αμερικής, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία, ενώ εξίσου εντυπωσιακός είναι ο ενθουσιασμός με τον οποίον τον υποδέχθηκαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι για το καλωσόρισμα του Γιάννη στη Νεμπράσκα. Έχει κερδίσει τον σεβασμό σε όλο τον κόσμο του βόλεϊ για όσα έχτισε στη Γερμανία, την Ουγγαρία και με την εθνική ομάδα γυναικών της Τσεχίας. Τα πρότυπα για τα οποία είναι γνωστός –η ταπεινότητα, η σκληρή δουλειά και η αδιάκοπη επιδίωξη της αριστείας– είναι ακριβώς αυτό που είμαστε και αυτό πάνω στο οποίο προσπαθούμε να χτίσουμε. Η Νεμπράσκα είναι η πολιτεία με το πιο παθιασμένο κοινό για το βόλεϊ στη χώρα, και οι φίλαθλοι καθώς και οι αθλήτριές μας θα έχουν έναν προπονητή που ανταποκρίνεται σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Ανυπομονούμε να τον υποδεχτούμε στην "Πολιτεία του Βόλεϊ"», δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της LOVB η Κίρστεν Μπέρνθαλ Μπουθ, Πρόεδρος Επιχειρησιακών Λειτουργιών της LOVB Νεμπράσκα.
Στη συνέχεια το κείμενο των Αμερικανών, αποκαλύπτει ότι ο Αθανασόπουλος θα συνεχίσει στον πάγκο της Τσεχίας (με την οποία συμμετέχει τώρα στο VNL) και αναφέρει τα επιτεύγματα του: «Έχοντας μεγάλη εμπειρία τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ο 47χρονος Αθανασόπουλος διατελεί πρώτος προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Τσεχίας από το 2019. Έχει οδηγήσει τις Τσέχες στην κατάκτηση δύο μεταλλίων στο FIVB Challenger Cup, τριών μεταλλίων στο European Golden League και σε δύο προκρίσεις στο Volleyball Nations League (VNL), συμπεριλαμβανομένης της φετινής διοργάνωσης. Μάλιστα, η ομάδα μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα του VNL 2026 στην τέταρτη θέση, με ρεκόρ 3-1.
Ο Αθανασόπουλος θα παραμείνει στη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της Τσεχίας κατά τη διάρκεια της offseason της LOVB Nebraska.
Σε επίπεδο συλλόγων, οι ομάδες του Αθανασόπουλου έχουν γνωρίσει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Πιο πρόσφατα, καθοδήγησε τη Βάσας Όμπουντα (Vasas Óbuda) στην Ουγγαρία από το 2021 έως το 2026. Υπό τις οδηγίες του, η Βάσας κατέκτησε πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα Extraliga και τέσσερα Κύπελλα Ουγγαρίας. Ο σύλλογος κατέλαβε επίσης την τρίτη θέση στο CEV Cup της σεζόν 2024-25.
Πριν από τη θητεία του στην Ουγγαρία, ο Αθανασόπουλος προπόνησε τη γερμανική Στουτγάρδη (Allianz MTV Stuttgart) από το 2017 έως το 2021, κατακτώντας την Μπουντεσλίγκα τη σεζόν 2018-19 και προσθέτοντας δύο δεύτερες θέσεις. Έχει διατελέσει επίσης βοηθός προπονητή στη Στουτγκάρδη, στην Προστεγιόφ (VK Agel Prostějov) της Τσεχίας και στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα.»
Ο άλλοτε βοηθός προπονητή στον Ολυμπιακό (ως συνεργάτης του Τέλη Σωτήρχου οδήγησε τις ερυθρόλευκες στον πρώτο τους ιστορικά τίτλο στη Volley League γυναικών) είναι πλέον εδώ και λίγες ώρες ο νέος τεχνικός της ομάδας βόλεϊ της Νεμπράσκα, η οποία φέτος αγωνίστηκε στον τελικό της League One Volleyball, του κορυφαίου επαγγελματικού πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών στις ΗΠΑ.
Έτσι γίνεται ο πρώτος συμπατριώτης μας που αναλαμβάνει τον ρόλο του χεντ κόουτς σε επαγγελματικό πρωτάθλημα της Αμερικής, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία, ενώ εξίσου εντυπωσιακός είναι ο ενθουσιασμός με τον οποίον τον υποδέχθηκαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
«Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι για το καλωσόρισμα του Γιάννη στη Νεμπράσκα. Έχει κερδίσει τον σεβασμό σε όλο τον κόσμο του βόλεϊ για όσα έχτισε στη Γερμανία, την Ουγγαρία και με την εθνική ομάδα γυναικών της Τσεχίας. Τα πρότυπα για τα οποία είναι γνωστός –η ταπεινότητα, η σκληρή δουλειά και η αδιάκοπη επιδίωξη της αριστείας– είναι ακριβώς αυτό που είμαστε και αυτό πάνω στο οποίο προσπαθούμε να χτίσουμε. Η Νεμπράσκα είναι η πολιτεία με το πιο παθιασμένο κοινό για το βόλεϊ στη χώρα, και οι φίλαθλοι καθώς και οι αθλήτριές μας θα έχουν έναν προπονητή που ανταποκρίνεται σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Ανυπομονούμε να τον υποδεχτούμε στην "Πολιτεία του Βόλεϊ"», δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της LOVB η Κίρστεν Μπέρνθαλ Μπουθ, Πρόεδρος Επιχειρησιακών Λειτουργιών της LOVB Νεμπράσκα.
Στη συνέχεια το κείμενο των Αμερικανών, αποκαλύπτει ότι ο Αθανασόπουλος θα συνεχίσει στον πάγκο της Τσεχίας (με την οποία συμμετέχει τώρα στο VNL) και αναφέρει τα επιτεύγματα του: «Έχοντας μεγάλη εμπειρία τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ο 47χρονος Αθανασόπουλος διατελεί πρώτος προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Τσεχίας από το 2019. Έχει οδηγήσει τις Τσέχες στην κατάκτηση δύο μεταλλίων στο FIVB Challenger Cup, τριών μεταλλίων στο European Golden League και σε δύο προκρίσεις στο Volleyball Nations League (VNL), συμπεριλαμβανομένης της φετινής διοργάνωσης. Μάλιστα, η ομάδα μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα του VNL 2026 στην τέταρτη θέση, με ρεκόρ 3-1.
Ο Αθανασόπουλος θα παραμείνει στη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή της Τσεχίας κατά τη διάρκεια της offseason της LOVB Nebraska.
Σε επίπεδο συλλόγων, οι ομάδες του Αθανασόπουλου έχουν γνωρίσει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Πιο πρόσφατα, καθοδήγησε τη Βάσας Όμπουντα (Vasas Óbuda) στην Ουγγαρία από το 2021 έως το 2026. Υπό τις οδηγίες του, η Βάσας κατέκτησε πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα Extraliga και τέσσερα Κύπελλα Ουγγαρίας. Ο σύλλογος κατέλαβε επίσης την τρίτη θέση στο CEV Cup της σεζόν 2024-25.
Πριν από τη θητεία του στην Ουγγαρία, ο Αθανασόπουλος προπόνησε τη γερμανική Στουτγάρδη (Allianz MTV Stuttgart) από το 2017 έως το 2021, κατακτώντας την Μπουντεσλίγκα τη σεζόν 2018-19 και προσθέτοντας δύο δεύτερες θέσεις. Έχει διατελέσει επίσης βοηθός προπονητή στη Στουτγκάρδη, στην Προστεγιόφ (VK Agel Prostějov) της Τσεχίας και στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα.»
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