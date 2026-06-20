Στίβος: Χρυσά μετάλλια για Φραντζεσκάκη και Καρύδη στο Βαλκανικό πρωτάθλημα

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Ο Μάρκος Μέμα, που πλέον, αγωνίζεται με τα αλβανικά χρώματα, πήρε το προβάδισμα με 75.61 με την πρώτη βολή και το διεύρυνε ρίχνοντας 76.57 αμέσως μετά, την ώρα που ο Φραντζεσκάκης ξεκίνησε με άκυρη και 72.90 και ο Γιώργος Παπαναστασίου με δύο άκυρες! Στην τρίτη τους βολή οι δύο Έλληνες ανέβηκαν στα 73.90 (3ος) ο πρώτος και στα 68.92 ο μικρός της παρέας για να συνεχίσει οριακά ως όγδοος.Στην τέταρτη βολή, όμως, απελευθερωμένος από το άγχος, ο Παπαναστασίου έριξε 76.23 για να ανέβει δεύτερος και αμέσως μετά απάντησε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με μεγάλη βολή στα 77.22 για να πάρει το προβάδισμα. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι και την πέμπτη προσπάθεια, αλλά στην έκτη ο Κύπριος Ιωσήφ Κεσίδης έριξε 76.56 για να ανέβει στην τρίτη θέση (έναν πόντο πίσω από τον Μέμα) αφήνοντας τον Παπαναστασίου τέταρτο.Ο Φραντζεσκάκης έκλεισε τον αγώνα του με 77.05, δηλαδή με δύο βολές πάνω από τα 77 μέτρα για πρώτη φορά από το 2022. Ήταν ο τρίτος τίτλος βαλκανιονίκη για τον αθλητή του Κωστή Παπαμαρκάκη.Μετάλλιο για την Ελλάδα ήρθε και από τον δίσκο με την Κρίστυ Αναγνωστοπούλου να είναι τρίτη με φετινό ρεκόρ, 56.71 στην τελευταία της βολή, ενώ είχε και άλλη μία στα 56.53, με την οποία άνοιξε τον αγώνα της. Ήταν το 11ο Βαλκανικό μετάλλιο για την 35χρονη πρωταθλήτρια, που έχει στη συλλογή της 4 χρυσά, 5 αργυρά και 2 χάλκινα.Νικήτρια ήταν η Τουρκάλα Οζλέμ Μπετσερέκ με 59.10 και δεύτερη η Μολδαβή Αλεξάντρα Εμιλιάνοφ με 58.10. Η Ιωάννα Αραμπατζή ήταν 6η με 51.37.Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αντρέα Μίτα ενώ στο βάθρο ανέβηκαν οι Γεωργία Δεσπολλάρη, Εμμανουέλα Πλάκα και Μελίσσα Αναστασάκης.Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αντρέα Μίτα στο ύψος ανδρών, αφού ξεπέρασε τα 2.20 μ. Ο Μίτα ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 2.08 μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια ενώ το ίδιο συνέβη και στα 2.12 μ. και 2.16 μ εξασφαλίζοντας τη νίκη. Έπειτα, ο πήχης ανέβηκε στα 2.20 μ. και ο ίδιος τα πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια. Στη συνέχεια, αφού είχε μείνει μόνος στον αγώνα, ανέβασε τον πήχη τα 2.24 μ. κάνοντας όμως τρεις άκυρες προσπάθειες.Δύο ακόμη μετάλλια στον απολογισμό της Εθνικής ομάδας από το Βαλκανικό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου που διεξάγεται στον Βόλο πρόσθεσαν οι Γεωργία Δεσπολλάρη και Εμμανουέλα Πλάκα, κάνοντας αμφότερες εξαιρετικές εμφανίσεις τα 800 μ. γυναικών.Οι δύο πρωταθλήτριες των μεσαίων αποστάσεων ανέβηκαν μαζί στο βάθρο των νικητριών στο αγώνισμα των 800 μ., με την Δεσπολλάρη να κατακτά το αργυρό μετάλλιο με 2:02.14 και την Πλάκα το χάλκινο με 2:02.16 μετά από μία ωραία κούρσα.Η Δεσπολλάρη ξεκίνησε την κούρσα της βγαίνοντας μπροστά και δίνοντας τον δικό της ρυθμό ενώ η Πλάκα επέλεξε διαφορετική στρατηγική προσέγγιση. Μετά την πρώτη στροφή, η Κροάτισσα Νίνα Βούκοβιτς πέρασε πρώτη και πήρε το προβάδισμα με τις δύο Ελληνίδες να κάνουν την επίθεσή τους, καταφέρνοντας να τερματίσουν στη δεύτερη και τρίτη θέση. Η Βούκοβιτς επικράτησε με χρόνο 2:01.76.Στα 3000μ γυναικών, η Μελίσσα Αναστασάκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 9:36.68 ενώ η Μαρία Κάσσου κατέκτησε την έκτη θέση 9:52.86 και νέο φετινό ρεκόρ. Νικήτρια του αγώνα ήταν η Εντίμπε Γιαγκίζ από την Τουρκία με 9:36.27.