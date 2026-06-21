Το Κουρασάο στον έβδομο ουρανό: Πανηγύρια, αποθέωση και συγκίνηση για τον πρώτο βαθμό σε Μουντιάλ
Το Κουρασάο στον έβδομο ουρανό: Πανηγύρια, αποθέωση και συγκίνηση για τον πρώτο βαθμό σε Μουντιάλ
Το Κουρασάο πήρε τον πρώτο του ιστορικό βαθμό σε Μουντιάλ με το 0-0 κόντρα στο Εκουαδόρ - Ο φανταστικός Ρουμ και η συγκίνηση του Άντβοκαατ
Απίστευτες στιγμές ζει το Κουρασάο! Το μικρό νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής πήρε τον πρώτο του βαθμό σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μόλις στην παρθενική του συμμετοχή.
Η ομάδα του «γερόλυκου» Άντβοκαατ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον Ισημερινό και μετά το τέλος της αναμέτρησης, ακολούθησε ντελίριο από παίκτες και κόσμο. Πρωταγωνιστής ήταν και ο 78χρονος Ολλανδός κόουτς, που ήταν εμφανώς συγκινημένος.
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Βέβαια εκτός από τον προπονητή ο Ρουμ ήταν αυτός που φρόντισε να μην δεχτεί γκολ η ομάδα του.
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Η ομάδα του «γερόλυκου» Άντβοκαατ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον Ισημερινό και μετά το τέλος της αναμέτρησης, ακολούθησε ντελίριο από παίκτες και κόσμο. Πρωταγωνιστής ήταν και ο 78χρονος Ολλανδός κόουτς, που ήταν εμφανώς συγκινημένος.
Βέβαια εκτός από τον προπονητή ο Ρουμ ήταν αυτός που φρόντισε να μην δεχτεί γκολ η ομάδα του.
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