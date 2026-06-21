Το Κουρασάο στον έβδομο ουρανό: Πανηγύρια, αποθέωση και συγκίνηση για τον πρώτο βαθμό σε Μουντιάλ
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
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Το Κουρασάο στον έβδομο ουρανό: Πανηγύρια, αποθέωση και συγκίνηση για τον πρώτο βαθμό σε Μουντιάλ

Το Κουρασάο πήρε τον πρώτο του ιστορικό βαθμό σε Μουντιάλ με το 0-0 κόντρα στο Εκουαδόρ - Ο φανταστικός Ρουμ και η συγκίνηση του Άντβοκαατ

Το Κουρασάο στον έβδομο ουρανό: Πανηγύρια, αποθέωση και συγκίνηση για τον πρώτο βαθμό σε Μουντιάλ
Απίστευτες στιγμές ζει το Κουρασάο! Το μικρό νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής πήρε τον πρώτο του βαθμό σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μόλις στην παρθενική του συμμετοχή.

Η ομάδα του «γερόλυκου» Άντβοκαατ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τον Ισημερινό και μετά το τέλος της αναμέτρησης, ακολούθησε ντελίριο από παίκτες και κόσμο. Πρωταγωνιστής ήταν και ο 78χρονος Ολλανδός κόουτς, που ήταν εμφανώς συγκινημένος.

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Βέβαια εκτός από τον προπονητή ο Ρουμ ήταν αυτός που φρόντισε να μην δεχτεί γκολ η ομάδα του.

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