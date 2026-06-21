Το Κουρασάο στον έβδομο ουρανό: Πανηγύρια, αποθέωση και συγκίνηση για τον πρώτο βαθμό σε Μουντιάλ

Το Κουρασάο πήρε τον πρώτο του ιστορικό βαθμό σε Μουντιάλ με το 0-0 κόντρα στο Εκουαδόρ - Ο φανταστικός Ρουμ και η συγκίνηση του Άντβοκαατ