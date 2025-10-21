Super League: Κλήθηκε σε απολογία η ΑΕΚ και ακόμα τέσσερις ΠΑΕ - Καμία δίωξη για το περιστατικό με Λανουά

Η διοργανώτρια αρχή της Super League
ανακοίνωσε τις κλήσεις σε απολογία για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Συνολικά, το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό
Όργανο κάλεσε πέντε ΠΑΕ: την ΑΕΚ
, τον Άρη
, την ΑΕΛ
Novibet (και την Α.Ε.Λ. Κ-19), την Κηφισιά, καθώς και τον πρόεδρο του Ατρόμητου
, Γιώργο Σπανό.
Η ΠΑΕ ΑΕΚ κλήθηκε σε απολογία για χρήση λέιζερ από τους οπαδούς, υβριστικά συνθήματα, άναμμα πυρσών ή καπνογόνων και ρίψη αντικειμένων που δεν είναι πρόσφορα για σωματική βλάβη και δεν προκάλεσαν διακοπή του αγώνα. Επομένως, σύμφωνα με αυτά, η ΑΕΚ κινδυνεύει μόνο με χρηματικό πρόστιμο.
Αναφορικά με το φερόμενο επεισόδιο εις βάρος του προέδρου της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά
, το περιστατικό δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, όμως μπορεί να υπάρξει παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα της ΕΠΟ, που έχει δικαίωμα δίωξης εντός πέντε ημερών.
Αναλυτικά οι κλήσεις σε απολογία:
“Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 24-10-2025 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:
1/ ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 19/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 19/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/25/2264044 από 20/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
2/ ΠΑΕ ΑΕΚ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 19/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 19/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/25/2271524 από 21/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ι), 3 περ. Ι α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
3/ ΠΑΕ Α.Ε.Λ. Κ-19: “Βάσει των αναφερομένων στο από 17/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 17/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε.Λ. Κ-19 – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Κ-19.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 2 περ. ε, 3 παρ. 6 περ. γ’, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, 18 παρ. 1, 2 περ. β’, 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ.
4/ ΠΑΕ Α.Ε.Λ.: “Βάσει των αναφερομένων στο από 18/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/25/2264829 από 20/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε.Λ. – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
5/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 19/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 19/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/25/2267146 από 21/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 3 περ. Ι α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
6/ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, Γ. ΣΠΑΝΟΣ (Μεγαλομέτοχος): “Βάσει των αναφερομένων στο από 18/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) στην από 18/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 21/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.”
