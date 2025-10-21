Super League: Κλήθηκε σε απολογία η ΑΕΚ και ακόμα τέσσερις ΠΑΕ - Καμία δίωξη για το περιστατικό με Λανουά

5/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: “Βάσει των αναφερομένων στο από 19/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 19/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/25/2267146 από 21/10/2025 Έκθεση της Αστυνομίας”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 3 περ. Ι α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.6/ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, Γ. ΣΠΑΝΟΣ (Μεγαλομέτοχος): “Βάσει των αναφερομένων στο από 18/10/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) στην από 18/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 21/10/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ”, στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.”