Το Μεξικό διαψεύδει δημοσίευμα περί εμπλοκής της CIA στον θάνατο στελέχους του καρτέλ Σιναλόα, δείτε βίντεο

Η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά τις αναφορές για μυστική αμερικανική επιχείρηση με παγιδευμένο αυτοκίνητο κοντά στην Πόλη του Μεξικού





Σύμφωνα με το CNN, ο Φρανσίσκο Μπελτράν, γνωστός με το προσωνύμιο «El Payin», σκοτώθηκε ακαριαία μαζί με τον οδηγό του στις 28 Μαρτίου, όταν εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί μέσα στο όχημά τους.















Ποιος ήταν ο Φρανσίσκο Μπελτράν Ο Φρανσίσκο Μπελτράν θεωρούνταν, σύμφωνα με Μεξικανούς αναλυτές ασφαλείας και πηγές που επικαλείται το CNN, μεσαίο στέλεχος του καρτέλ Σιναλόα, μιας από τις πιο ισχυρές και διαβόητες εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στο Μεξικό.



Μετά την επίθεση, Μεξικανοί αναλυτές συζητούσαν κατά πόσο η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να σηματοδοτεί μια νέα, πιο εξελιγμένη και επικίνδυνη μορφή πολέμου μεταξύ των καρτέλ.



Σύμφωνα με το δίκτυο, η επιχείρηση κατά του Μπελτράν εντασσόταν σε μια ευρύτερη και έως τώρα άγνωστη εκστρατεία της CIA στο Μεξικό, με στόχο την αποδυνάμωση των καρτέλ ναρκωτικών.



Το δημοσίευμα αναφέρει ότι την επιχείρηση φέρεται να συντόνιζε η ιδιαίτερα μυστική Ground Branch της CIA, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν ενταθεί μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίσει αρκετά καρτέλ ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες, από πέρυσι πράκτορες της CIA που επιχειρούν στο Μεξικό συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε θανατηφόρες επιχειρήσεις εναντίον, κυρίως, μεσαίων στελεχών καρτέλ.



Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η εμπλοκή της CIA ποικίλλει ανάλογα με την επιχείρηση, από απλή παροχή πληροφοριών και υποστήριξης μέχρι άμεση συμμετοχή σε επιχειρήσεις δολοφονίας.



Η απάντηση της CIA και η αντίδραση του Μεξικού Πριν από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ, το CNN παρουσίασε τα στοιχεία του στην CIA, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει.



Μετά τη δημοσίευση, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, η Λιζ Λάιονς, δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο: «Πρόκειται για ψευδές και προκλητικό ρεπορτάζ που δεν αποτελεί τίποτε περισσότερο από εκστρατεία δημοσίων σχέσεων υπέρ των καρτέλ και θέτει σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια σημεία του δημοσιεύματος αμφισβητεί.



Ο υπουργός Ασφαλείας του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χάρφους, απέρριψε δημόσια τις αναφορές περί μυστικών αμερικανικών επιχειρήσεων στο μεξικανικό έδαφος.



«Η μεξικανική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά» τους ισχυρισμούς και τις εκδοχές που επιχειρούν «να μετατρέψουν σε κοινοτοπία, να δικαιολογήσουν ή να υπονοήσουν πως διεξάγονται θανατηφόρες, μυστικές ή μονομερείς επιχειρήσεις ξένων υπηρεσιών στην εθνική επικράτεια», ανέφερε μέσω X.







Το ζήτημα της πιθανής δράσης αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας στο Μεξικό θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς η μεξικανική κυβέρνηση επιμένει διαχρονικά ότι δεν αποδέχεται μονομερείς ξένες στρατιωτικές ή μυστικές επιχειρήσεις στη χώρα.