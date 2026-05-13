Δεκατρείς νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Ισραήλ

Δεκατρείς νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Μεταξύ των θυμάτων άμαχοι, μέλη της Πολιτικής Προστασίας και στρατιώτης – Συνεχίζονται οι συγκρούσεις παρά την κατάπαυση του πυρός

Δεκατρείς νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων σε τρεις περιοχές του νοτίου Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Πέντε άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Ναμπατία. Μεταξύ των θυμάτων είναι δύο μέλη της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, διευκρίνισε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, στην πόλη Ζιμπτσίτ, σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους στρατιώτης και σύρος υπήκοος.

Τέσσερις άμαχοι (μεταξύ των οποίων γυναίκα και παιδί) σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο Μπιντ Τζμπέιλ.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, πριν από τα τελευταία πλήγματα, τουλάχιστον 380 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.122 έχουν τραυματιστεί εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στη χώρα από τις 17 Απριλίου, όταν ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός. Από την πλευρά του, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει πως πέντε στρατιώτες του έχουν σκοτωθεί σε μάχες στον νότιο Λίβανο.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πάνω από 90.000 θεατές στην «επική» συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ με Αποκλειστικό Χορηγό την COSMOTE TELEKOM

Πάνω από 90.000 θεατές στην «επική» συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ με Αποκλειστικό Χορηγό την COSMOTE TELEKOM

Περισσότεροι από 90.000 θεατές, αριθμός ρεκόρ για προσέλευση σε live συναυλία στην Ελλάδα σύμφωνα με τη διοργάνωση, απόλαυσαν από κοντά τη συναυλία των θρυλικών Metallica στην Αθήνα, που αποτέλεσε την έναρξη της ευρωπαϊκής τους περιοδείας και την οποία στήριξε ως Αποκλειστικός Χορηγός η COSMOTE TELEKOM

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης