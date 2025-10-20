Η προτροπή του Σισέ στον Μπενίτεθ: Φέρε τον Παναθηναϊκό εκεί που ανήκει - Φωτογραφία
Η προτροπή του Σισέ στον Μπενίτεθ: Φέρε τον Παναθηναϊκό εκεί που ανήκει

Ενθουσιασμένος ο Τζιμπρίλ Σισέ από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού από τον πρώην προπονητή του στη Λίβερπουλ

Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε σε όλα με τον Ράφα Μπενίτεθ και ο Ισπανός τεχνικός αφού έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιο του αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να αναλάβει τη νέα του ομάδα. 

Ο 65χρονος κόουτς αναμένεται την Πέμπτη ή την Παρασκευή στην Αθήνα και όπως όλα δείχνουν ο Χρήστος Κόντης θα κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού εκτός από το ματς με τη Φέγενορντ (23/10) και σ' αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης (26/10). 

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχοντας υπογράψει συμβόλαιο 2,5 ετών θα έρθει στην Ελλάδα με το επιτελείο του με στόχο να οδηγήσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό εντός των συνόρων και να επιστρέψει στις παλιές καλές εποχές στην Ευρώπη. 

Ένας από τους παίκτες που σφράγισαν με την παρουσία του το τελευταίο πρωτάθλημα του ΠΑΟ, αυτό του 2010, ήταν ο Τζιμπρίλ Σισέ. Ο Γάλλος επιθετικός ήταν ίσως ο πιο επιδραστικός παίκτης στο νταμπλ του 2010 ενώ πριν από 5 χρόνια, το 2005, είχε κερδίσει με τη Λίβερπουλ το Champions League. 

Είχε παίξει ως αλλαγή στον τελικό της Πόλης και είχε σηκώσει το τρόπαιο με προπονητή τον Ράφα Μπενίτεθ. Με το ... θάρρος της συνεργασίας τους στη Λίβερπουλ ο Σισέ αφού έμαθε πως αναλαμβάνει την αγαπημένη του ομάδα (δεν έχει ανακοινωθεί από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο Ισπανός) του έστειλε μήνυμα μέσα από το Instagram. 

«Φέρε τον σύλλογό μας εκεί που ανήκει» έγραψε ο Σισέ προσθέτοντας κάτω από την κοινή τους φωτογραφία στη Λίβερπουλ το «Panatha mono».

Η προτροπή του Σισέ στον Μπενίτεθ: Φέρε τον Παναθηναϊκό εκεί που ανήκει - Φωτογραφία



